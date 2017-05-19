Пока Никита Пресняков готовится к свадьбе с подругой детства Аленой Красновой и отмечает 26-летие, вспоминаем звезд, которые решили связать себя узами браками с подружками из юности — и не прогадали.

Никита Пресняков и Алена Краснова

Никита и Алена познакомились на даче. Он приезжал отдыхать к своей знаменитой бабушке Алле Пугачевой, она проводила каникулы неподалеку. Встречаться они начали, когда Алена приехала на лето перед одиннадцатым классом. Ребята собираются пожениться в июне и не обращают внимания на критиков, которые считают, что вступать в брак им рановато.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе

Иван и Наталья учились в одном классе в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Иван сделал однокласснице предложение на выпускном вечере, Наталья не восприняла эти слова всерьез, в итоге их пути разошлись на несколько лет. Оба успели завести семьи, развестись и снова подумать над совместным будущим. Ургант и Кикнадзе в итоге поженились и сейчас воспитывают четверых детей: дочерей Нину и Валерию, а также детей Натальи от первого брака — сына Нико и дочь Эрику. В последнее время все чаще появляются новости о том, что жена телеведущего снова беременна.

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Филипп познакомился с Оксаной на дне рождения общего друга, когда был еще студентом ВГИКа, а Оксана только недавно получила звание вице-мисс первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица» и поступала в ГИТИС. Янковский сразу обратил внимание на эффектную девушку, а через месяц сделал ей предложение. Несмотря на поспешность, брак оказался крепким: вместе они уже почти тридцать лет, растят 26-летнего сына Ивана и 22-летнюю дочь Лизу.

Джон Бон Джови и Доротея Харли

Джон и Доротея были одноклассниками в школе Sayreville War Memorial и поженилась в 1989 году в Лас-Вегасе. Доротея преподает боевые искусства и может похвастаться черным поясом по карате. Джон уже много лет является фронтменом группы Bon Jovi, отбивается от поклонниц, но верен только жене, родившей ему четверых детей: 24-летнюю Стефани Роуз, 22-летнюю Джесси, 15-летнего Джейкоба и 13-летнего Ромео.

Федор и Светлана Бондарчуки

Когда Федор Бондарчук встретил свою будущую жену Светлану, ему было 19, а сама Светлана еще училась в школе. «Э, нет, пионеркам не наливаю!», — первые слова Федора при встрече с с супругой. В тот день Бондарчук со своей девушкой пришел на вечеринку к бывшей однокласснице, встретил девушку, которую не мог забыть, а в итоге женился на Светлане. Недавно супруги, у которых есть 26-летний сын Сергей и 16-летняя дочь Варвара, расстались после 25 лет совместной жизни, оставшись друзьями.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо





Один из самых богатых футболистов, капитан сборной Аргентины, нападающий испанского клуба «Барселона» Лионель Месси познакомился с двоюродной сестрой своего друга Антонеллой в пятилетнем возрасте. Встречаться они начали только в 2009 году, уже после многочисленных побед и романов Месси. В начале года, отметив 30-летие, Лионель наконец женился на Антонелле, родившей ему двоих сыновей.

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Одна из самых горячих испанских пар! Они познакомились, когда Пенолопе едва исполнилось 16. Встреча произошла на съемочной площадке фильма «Ветчина, ветчина» Бигаса Луны — они пофлиртовали и разошлись. Серьезные отношения начались в 2007 году, а поженились Пенелопа Крус и Хавьер Бардем лишь в 2010 году. Сейчас супруги воспитывают сына Леонардо и дочь Луну. В недавнем интервью Бардем признался, что очень рад быть вместе с женщиной, которая знает его таким, какой он есть на самом деле, и не задает лишних вопросов.

Александр и Екатерина Стриженовы

Школьники Александр и Екатерина познакомились в Сочи на съемках фильма «Лидер», в котором исполняли главные роли. По сценарию они играли любовную историю, в итоге отношения в кадре не закончились, а получили продолжение в жизни. Вместе они уже более 30 лет и гордятся красавицами дочками — 29-летней Анастасией и 17-летней Александрой.

Боно и Элисон Хьюсон

Элисон впервые обратила внимание на Боно на концерте школьной рок-группы, лидером которой был будущий фронтмен знаменитой группы U2. Роман закрутился серьезный, музыкант не только записал для своей музы песню Sweetest Thing. Результатом сорокалетних отношений стали четверо детей: дочери Джордан и Мемфис и сыновья Илия и Джон.

Фото: East News, Global Look Press, Getty, Starface