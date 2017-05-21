Иван Ургант пришел с супругой на премьеру мультимедийного музыкального спектакля «Черт, солдат и скрипка».

К 135-летию Игоря Стравинского XVII Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» представил премьеру мультимедийного музыкального спектакля «Черт, солдат и скрипка» по мотивам «Истории солдата» и других сочинений композитора. Премьера спектакля состоялась в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.

Основной его интригой стало то, что в главных ролях выступили «неактеры» - журналист и телеведущий Владимир Познер (Рассказчик), рок-музыкант, поэт и художник Андрей Макаревич (Солдат), скрипач и дирижер, автор идеи проекта Дмитрий Ситковецкий (Черт).

Премьеру посетили Ксения Алферова и Егор Бероев, Михаил Кожевников, Михаил Барщевский, Павел Астахов, Алексей Кортнев, Леонид Ярмольник, Вадим Абдрашитов, Сергей Филин, Мария Александрова и другие. В числе гостей также были Иван Ургант и Наталья Кикнудзе. Супруга популярного телеведущего, новости об интересном положении которой появились несколько недель назад, в очередной раз подогрела слухи о своей беременности.

Фото: архивы пресс-служб