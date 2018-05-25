«Голый» бильярд и откровенные сцены: самые скандальные засветы королевской семьи

На днях в Сети появились фотографии, на которых принц Уильям вместе с братом Гарри и Кейт Миддлтон отрываются на вечеринке. На архивных снимках они не вполне трезвые весело проводят время, а будущая герцогиня в топе с глубоким декольте нежно обнимает и практически целует певицу Шерил Коул.
Однажды во время официальной поездки с супругом, принцом Уильямом, в США Кейт шла в коротком легком платье мимо вертолета... Из-за порыва ветра от его лопастей платье герцогини взмыло вверх, а фотографы тем временем не зевали и сделали эффектные кадры.
Правда, благодаря папарацци герцогиню Кембриджскую все уже видели в куда более откровенном виде. Тогда фотографы подкараулили Кейт и Уильяма во время отдыха и сфотографировали герцогиню топлес. Королевская семья выиграла суд против опубликовавших скандальные кадры изданий, тиражи начали уничтожать... Но фотографии уже успели увидеть миллины человек, к тому же они так и осталисть в интернете.
В центре внимания общественности несколько лет назад оказалась и сестра герцогини Пиппа Миддлтон. Дело в том, что во время свадьбы Кейт и Уильяма Филиппа несла шлейф невесты в узком платье из тончайшей материи, подчеркнувшем ее аппетитную пятую точку. В итоге ягодицы Филиппы стали предметом горячих обсуждений, а кто-то из особенно перевозбудившихся даже создал Twitter ее попы!
Принц Гарри попал в еще более неловкую ситуацию. Любитель девушек и вечеринок, внук королевы Елизаветы II как-то решил поиграть с друзьями в бильярд на раздевание. Проиграв, Гарри остался абсолютно голым, а фотографии, на которых принц держит в руках «самое ценное» или, как все начали шутить, «фамильные драгоценности королевской семьи», появились на первых полосах таблоидов.
Недавно принц Гарри остепенился и женился на американской актрисе Меган Маркл. Откровенные кадры с новой герцогиней Сассекской (такой титул Меган получила после свадьбы) долго искать не пришлось. Все особенно интересующиеся бросились смотреть откровенные сцены из сериала «Форс-мажоры», в котором Маркл не раз обнажалась.
После свадьбы Меган и Гарри в Сети начали появляться мемы и коллажи, на которых королева Елизавета II, сидевшая с очень суровым лицом во время венчания влюбленных, осуждающе смотрит на Маркл, предающуюся любовным утехам с коллегой по сериалу, актером Патриком Джеем Адамсом.
Стоит отметить, что ради брака с принцем Меган Маркл пришлось отказаться от карьеры в шоу-бизнесе. Так что больше никакаких откровенных сцен и обнажения перед камерой. Кроме того, на днях стало известно, что по настоянию королевы герцогиня пройдет шестимесячные курсы этикета.
Фото: getty, eastnews, globallookpress, youtube