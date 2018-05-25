«Голый» бильярд и откровенные сцены: самые скандальные засветы королевской семьи

На днях в Сети появились фотографии, на которых принц Уильям вместе с братом Гарри и Кейт Миддлтон отрываются на вечеринке. На архивных снимках они не вполне трезвые весело проводят время, а будущая герцогиня в топе с глубоким декольте нежно обнимает и практически целует певицу Шерил Коул.

Однажды во время официальной поездки с супругом, принцом Уильямом, в США Кейт шла в коротком легком платье мимо вертолета... Из-за порыва ветра от его лопастей платье герцогини взмыло вверх, а фотографы тем временем не зевали и сделали эффектные кадры.