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В Сети появились скандальные снимки Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри

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Кейт Миддлтон
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Британский фотограф Макс Баттерворт опубликовал целое портфолио редких снимков, на которых многие знаменитости, а также члены королевской семьи, предстали в непотребном виде.

Конечно, звезды — тоже люди, но они очень не любят, когда папарацци фотографируют их после вечеринок. Ведь, как правило, на них они предстают выпившими лишнего, едва стоят на ногах, а некоторые даже лезут в драку. Тем не менее фотографы получают большие деньги за каждый подобный кадр.

На днях один из таких папарацци, британец Макс Баттерворт, решил выложить в Сеть свое архивное портфолио, в котором есть и старые фото членов молодой королевской семьи – принцев Уильяма и Гарри, а также Кейт Миддлтон.

Действительно, еще 10-15 лет назад многодетные родители Кейт и Уильям обожали ночные вечеринки, а о похождениях недавно женившегося принца Гарри до сих пор слагают легенды!

В портфолио фотографа есть также компромат на Дэвида и Викторию Бекхэм, лидера группы Jamiroquai Джея Кея, Дженнифер Энистон, солисток групп Girls Aloud и S Club 7 и других звездных тусовщиков.

Подданные гадают, чего Баттерворту будет стоить эта нашумевшая публикация — ведь не так давно принц Уильям подал в суд на французское издание Closer, в котором были напечатаны снимки его супруги Кейт Миддлтон топлес.

Фото: Nils Jorgensen, Johan Jeppsson / Ibl Bildbyr, Gustavo Valiente, Andrew Parsons, Joel Goodman, Stephen Lock, I-Images / Global Look Press

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