В Сети появились скандальные снимки Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри

Конечно, звезды — тоже люди, но они очень не любят, когда папарацци фотографируют их после вечеринок. Ведь, как правило, на них они предстают выпившими лишнего, едва стоят на ногах, а некоторые даже лезут в драку. Тем не менее фотографы получают большие деньги за каждый подобный кадр.

На днях один из таких папарацци, британец Макс Баттерворт, решил выложить в Сеть свое архивное портфолио, в котором есть и старые фото членов молодой королевской семьи – принцев Уильяма и Гарри, а также Кейт Миддлтон.

Действительно, еще 10-15 лет назад многодетные родители Кейт и Уильям обожали ночные вечеринки, а о похождениях недавно женившегося принца Гарри до сих пор слагают легенды!