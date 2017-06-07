В этот вечер по красной дорожке прошлись Джерри Холлиуэлл, Фелисити Джонс, Софи Эллис-Бекстор и другие звезды. Центром всеобщего внимания стала 49-летняя Николь Кидман, которая получила почетную награду в номинации «Актриса года». На вручении артистка появилась в сиреневом длинном платье, украшенным кружевными цветами, дополнив образ черными босоножками и нежным макияжем.

«Я так счастлива быть здесь. Лондон дал мне так много. Это здорово — стоять здесь с такими сильными людьми. Через две недели мне исполнится 50. Я никогда не думала, что это будет один из лучших периодов в моей жизни. Когда мне было 40, я думала, что в этом возрасте уйду на пенсию. Но я хочу сказать всем, что в 50 жизнь только начинается», — заявила Николь после получения статуэтки.

Свою награду Кидман посвятила режиссеру Софии Кополле, которая стала второй женщиной в истории, получившей приз в номинации «Лучший режиссер» Каннского фестиваля за фильм «Роковое искушение», где одну из главных ролей сыграла сама Николь.

Фото: globallookpress.com