Известная актриса Оксана Акиньшина и продюсер Арчил Геловани решили, что их четырехлетнему сыну Косте пора делать первые шаги к успеху. Поэтому на семейном совете было решено: мальчик отправится в элитную школу La Garenne. Учебное заведение находится в Швейцарии — туда и последовала семья, остановившись в курортном городке Вилларс в Альпах. До этого они два месяца путешествовали по стране заснеженных вершин и заливных лугов.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013)Апр 23 2017 в 8:51 PDT

La Garenne — основанная еще в 1947 году международная билингвальная школа. Всего на данный момен в ней обучаются 80 детей, 50 из которых постоянно проживают в школе. На 80 детей приходится 30 учителей, передает «СтарХит». Стоимость обучения в школе составляет примерно 3 миллиона рублей в год.

Костя уже подружился с одногрупниками.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013)Апр 25 2017 в 5:47 PDT

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013)Апр 25 2017 в 6:26 PDT

Напомним, что в конце этой зимы актриса стала мамой в третий раз. У пары родилась девочка, она стала вторым общим ребенком Оксаны и Арчила. Дочь сопровождает маму, папу и брата в этой поездке. Как скоро семья вернется в Россию — не сообщается.

У Акиньшиной также есть старший сын Филипп, которого она родила в браке с Дмитрием Литвиновым, ему скоро исполнися восемь лет.

Фото: instagram.com