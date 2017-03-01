Марина Хлебникова, о которой давно ничего не было слышно, вышла из тени и рассказала о серьезных неприятностях в личной жизни. Выяснилось, что спустя 20 дней после родов певица была вынуждена вернуться на сцену. Марине пришлось обеспечивать семью, так как ее супруг не мог найти работу. Артистка привела мужа в мир шоу-бизнеса, о чем в итоге сильно пожалела.

«Моей ошибкой было то, что я решила привести его в свою сферу деятельности. Он выпустил альбом "Кошки моей души", а я не получила за это ни копейки, я ни сном ни духом об этом не знала. И когда я увидела потом, у каких лиц и банков он брал кредиты! А потом выходит статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов". Я к Иосифу подойти боюсь, я ни копейки из этих денег не видела!», — цитирует Хлебникову WMJ.

В студии шоу Андрея Малахова появилась и 17-летняя дочь артистки Доминика, которая решила пойти по стопам своей звездной мамы и тоже начала петь. Сейчас девушка поет в ресторанах, но в будущем планирует сменить профессию.

Фото: globallookpress.com