С 15 мая на телеканале НТВ стартовал остросюжетный сериал «Личность не установлена». В одной из главных ролей — прима российского кинематографа и актриса «Гоголь-центра» Юлия Ауг. В новом проекте артистка предстает перед телезрителями в непривычном для нее амплуа. Passion.ru поговорил с Юлией о сильных женщинах, археологии и уверенности в себе.

Passion.ru: Юлия, чем вас привлек сериал «Личность не установлена»?

Юлия Ауг: В первую очередь предложенной ролью. Моя героиня — жертва домашнего насилия. Ее психика настолько сломлена, что она никак не может противостоять психологическому давлению. Это приводит к тому, что нормальное, человеческое отношение к ней вызывает у героини удивление. Однако на протяжении сериала она меняется, начинает уважать себя, защищает свою дочь. Обычно я играю сильных личностей, поэтому эта роль была для меня необыкновенно ценной.

Passion.ru: Играть женщин с сильным характером вам нравится больше?

Ю.А.: Знаете, актеру должны быть интересны максимально разные персонажи. Иначе ты окажешься заложником одного амплуа. Важно, что сегодня ты играешь императрицу, а завтра — служанку. Совершенно разные психологические типы. В каждом из нас есть и Бог, и дьявол, стоит только найти в себе эту природу, раскрыть ее, чтобы потом преподнести достоверный образ зрителям.

Passion.ru: Какой роли вам не хватает в вашей актерской копилке?

Ю.А.: Я бы очень хотела сыграть Салтычиху. Знаю, что сейчас уже идут съемки проекта про нее, роль занята другой актрисой (Юлия говорит о сериале «Кровавая барыня», в котором снимается Юлия Снигирь —прим. Passion.ru), но мне этот персонаж, конечно, невероятно интересен был бы для исследования. Все-таки изначально Дарья Салтыкова была любящей и нежной женой, мне хотелось бы попытаться понять, какая личностная метаморфоза должна была произойти с ней после смерти мужа. Мне вообще интересно исследовать пограничные состояния личности, любые крайние проявления характера. Вовсе не обязательно безумие. Это, может быть, например, и предельная ответственность в ущерб себе.

Passion.ru: Не переживаете, что тяжелый персонаж может вас не отпустить после съемок?

Ю.А.: Что-то я такой опасности не чувствую! Когда я выхожу из кадра, со съемочной площадки, я напрочь забываю о том, что делала на съемках, что играла минуту назад. У меня есть четкое разделение — работа и личная жизнь. И настолько глубоко я не погружаюсь в образ, чтобы потом он меня преследовал в реальности.

Passion.ru: До роли императрицы Елизаветы в сериале «Екатерина» вы снимались в основном в полнометражных картинах, в арт-хаусе. Затем к вам пришел массовый зрительский успех. Вам приятно внимание прохожих на улицах?

Ю.А.: Да, раньше я снималась в основном в полных метрах, но не то чтобы в арт-хаусе, для узкой аудитории. Например, картина «Интимные места» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова — кино для всех, на мой взгляд. Оно простое, понятное и невероятно поэтичное. Благодаря этому фильму я стала известна в кругу кинематографистов. И меня уже тогда узнавали. В Европе на кинофестивале журналисты неоднократно брали у меня интервью.

Что касается популярности, которая пришла после сериала «Екатерина». Если мне это как-то помогает, мне это нравится. Приведу пример. Несколько лет назад мой муж потерял все документы. Нам срочно нужно было оформить паспорт и водительские права. Естественно, никто ускорять процесс восстановления не собирался. Но мне помогло то, что сотрудник ГАИ узнал меня и под свою личную ответственность, посреди ночи, дал команду на выпуск временных прав. Так что да, приятно, когда подобные ситуации чуть-чуть облегчают тебе жизнь.