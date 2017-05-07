Федор Бондарчук и Паулина Андреева, разница в возрасте 20 лет

Федор Бондарчук и Паулина Андреева перстали скрывать свои отношения, дали первое совместное интервью и продолжают готовиться к свадьбе. Разговоры о разводе режиссера с супругой Светланой утихли, а его новая избранница актриса театра и кино Паулина Андреева заявила, что разница в возрасте вообще не имеет значеня в отношениях: «Он вполне реальный, воспитанный, отзывчивый, честный человек. Он увлекающийся. По энтузиазму и подключению к жизни ему лет 16. Его хватает на все. Он точно прячет где-то личную энергостанцию. Умеет веселиться и делает это невероятно заразительно. Федор — не по-русски раскрепощенный и свободный парень».



Валерий Тодоровский и Евгения Хиривская, разница в возрасте 19 лет

Вместе Валерий Тодоровский и Евгения Хиривская 15 лет, у супругов порастает семилетняя дочь Зоя. C режиссером Евгения познакомилась на кастинге к сериалу «Закон», продюсером которого был Тодоровский. Роль в сериале Евгении не досталась, зато продюсер предложил ей руку и сердце. Позже Хиривская сыграла в фильмах Тодоровского «Тиски» и «Стиляги».

Александр Градский и Марина Коташенко, разница в возрасте 34 года

Александр Градский умеет искать таланты не только на сцене. Длинноногую модель с длинными белокрыми волосами певец заметил на улице. подхъехал к ней на машине и дал свой номер телефона. Марина перзвонила — и закрутилось. Вместе они уже тринадцать лет, в сентябре сыну пары Александру исполнится три года. «Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной благодаря неким неведомым мне моим достоинствам», — рассказал Градский в одном из интервью.

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