Лена Катина — откровенно о разводе и воспитании ребенка: «Содержу сама, алименты не получаю»
Passion.ru: Лена, приходилось ли вам раньше участвовать в экстремальных шоу, подобных «Звездам в Африке»? И быстро ли вы согласились присоединиться к проекту?
Лена Катина: Да, достаточно быстро, потому что, с одной стороны, мне было волнительно и страшно, ведь это новый проект и в подобном я не принимала участие, а с другой стороны — было интересно попробовать что-то новое. После участия в шоу я поняла, что это не для меня, и теперь я четко осознаю, где проходят мои границы экстрима.
Passion.ru: Что для вас было самым сложным во время съемок?
Лена Катина: Все, что происходило в Африке, — было очень сложным. Полное отсутствие личного пространства, съемки проходили 24 часа в сутки, нас снимали даже, когда мы спали.
И последнее испытание для меня стало знаковым и крайне трудным, я его не прошла, не смогла побороть собственный страх. Это наложило определенный отпечаток на меня. По возвращении из Африки я пошла к психологу, чтобы проработать свои внутренние травмы. Африка стала неким катализатором, всколыхнувшим мое эмоциональное состояние. Это действительно непростой проект и необходимо иметь определенный характер для того, чтобы принимать в нем участие. Как оказалось, я не обладаю таким, но главное — необходимо понимать, на что ты способна, где лимит и рамки.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Многие участники шоу рассказывали, что организаторы создали вполне себе пригодные для проживания условия. Приходилось только бороться за еду и за место в проекте. В условиях некоторых ограничений какое блюдо из доступных там было для вас самым вкусным?
Лена Катина: Условия для проживания были действительно очень хорошими, у нас были прекрасные широкие кровати, одеяла с электрическим подогревом. Сам кемпинг был очень красивым и находился в живописном месте, это было очень аутентично. В принципе, было даже комфортно. Без еды было тяжеловато, не могу сказать, что невыносимо, но есть очень хотелось, наверное, на природе всегда так. Я не могу жить без чая, но, слава богу, он там был в неограниченных количествах.
Митя Фомин и Света Пермякова все время варили какие-то каши, и мы жарили арбузные корки. Оказывается, это очень вкусно, похоже на цукини.
Один раз случилась неприятность, когда принесли еду, в ней оказался козий сыр, а я его не ем, поэтому одно из блюд я просто не смогла съесть. У нас была очень вкусная говядина, приносили салаты. Вообще все, что приносили, из того, что я ем, было достаточно вкусным. Но надо понимать, что когда ты постоянно голодаешь, испытываешь чувство голода, то можно съесть почти все, что угодно, кроме козьего сыра в моем случае.
Фото: Фото Лизы Боровинской из личного архива Лены Катиной
Passion.ru: Когда вы уехали в Африку, с кем остался ваш сын Саша?
Лена Катина: Саша оставался с бабушками. В это время к нам приезжал его папа в гости, получилось все хорошо. Я достаточно долго не видела сына, это было самое длительное мое расставание с ребенком, но мы его пережили. Да, было тяжело, и мы скучали, но папа и бабушки справились.
Passion.ru: После развода с Сашо Кузмановичем сын часто видится с отцом? Как вы теперь после распада семьи распределяете родительские обязанности?
Лена Катина: Сын и Сашо постоянно общаются по видеосвязи, по СМС. Поскольку сейчас пандемия и крайне сложно путешествовать в разные страны, то, конечно, они не виделись достаточно долгое время, Сашо не мог прилететь. Сейчас обстановка стабилизируется, и, я надеюсь, он сможет прилетать чаще, может, и мы слетаем в гости в Словению.
И Саша постоянно общается с папой, и мы с Сашо тоже: ведь мы родители, у нас общий ребенок. Мы в хороших отношениях, как два взрослых человека, которых связывает важный человечек — наш сын.
Что касается обязанностей, могу сказать, что Саша живет со мной в Москве, а Сашо в Словении, а оттуда очень сложно исполнять родительские обязанности, кроме как общаться, дарить эмоции, отдавать любовь насколько это вообще возможно по видеосвязи. А когда он приезжает, то он играет с сыном, все делает — он хороший папа.
Passion.ru: Лена, вы рассказывали, что, будучи замужем, старались не обсуждать с супругом-музыкантом творчество, чтобы не примешивать споры на этой почве к бытовым конфликтам. А из-за чего все же распалась ваша семья?
Лена Катина: Наша семья распалась по разным причинам, все к этому шло. Сашо было тяжело жить в Москве, он не нашел себя здесь. Я жила его мечтой, наверное, это его тяготило, хотя мы все проговаривали, но, видимо, на подсознательном уровне он не был согласен с распределением ролей в семье, начались взаимные претензии. И все вдруг закончилось, и любовь тоже. Так бывает, люди друг от друга устают и понимают, что вместе хуже, чем врозь.
На мой взгляд, лучше иметь двух счастливых родителей, живущих отдельно, чем пытаться сохранить семью ради ребенка, быть несчастными и постоянно ругаться. При этом нервничать, тихо друг друга ненавидеть, а ведь дети все чувствуют. Главное — не врать ребенку.
Когда разводились, то с Сашей мы проводили беседу. Объясняли, что мама и папа расходятся, но оба его очень любят, у нас будут разные дома, он будет жить с мамой, а папа будет приезжать в гости. Мы в разводе уже два с половиной года, и я точно могу сказать, что для нас так лучше и это было верное решение, но не простое.
Passion.ru: Вы не скрывали, что материнство далось вам нелегко, и в какой-то мере вы были не готовы к появлению ребенка. С рождением Саши вам пришлось переформатировать всю жизнь. Сейчас, когда сыну уже 6 лет, стало легче?
Лена Катина: Пока не родишь ребенка, нельзя быть к этому готовым. Трудно себе представить, что это. Да, я хотела стать мамой, но, когда Саша родился, это стало для меня новым опытом. Сейчас ему 6 лет, и я понимаю, что все эти годы я учусь быть мамой и дальше буду продолжать учиться. Не было такого опыта, и никто тебе не может ничего рассказать, это только надо стать мамой, попробовать себя в этой ситуации. Действительно, вся моя жизнь изменилась очень сильно. Теперь иначе расставлены приоритеты.
Себе уже не принадлежишь, ты понимаешь, что есть вот этот маленький человечек и его жизнь гораздо дороже, чем твоя.
Все, что касается сына, это первостепенно. Первые два года жизни малыша самые сложные, потом он начинает разговаривать, с ним можно вести диалог, он много что понимает, с ним можно договариваться. Конечно, становится легче, но появляются какие-то другие сложности, я уже сейчас боюсь переходного возраста. Пока у меня есть до этого время, так что посмотрим.
Фото: Фото Лизы Боровинской из личного архива Лены Катиной
Passion.ru: Вы бы хотели, чтобы сын взял какие-то ваши черты характера, а какие-то — нет?
Лена Катина: У Саши достаточно сформированный характер, мне бы хотелось, чтобы он был самим собой. Естественно, мы живем вместе и что-то он, безусловно, на генетическом уровне берет от меня и от папы. Я бы хотела, чтобы он, в отличие от меня, хорошо учился в школе, чтобы был добрым, честным, справедливым, чтобы у него был стержень, чтобы не шел за толпой, чтобы был способен принимать решения, думал своей головой и не оглядывался на чужое мнение, чтобы у него были правильные ценности.
Я, конечно, над этим работаю, а что будет, никто не знает. Все мамы хотят, чтобы дети были лучше, чем родители, я надеюсь оградить его от тех ошибок, которые когда-то совершала я.
Passion.ru: Часто случается, что женщина, пережившая развод, больше не хочет вступать в официальный брак. А вы еще хотите услышать предложение руки и сердца? Хотите еще детей? Сын просит брата или сестру?
Лена Катина: Штамп в паспорте — это не залог личного счастья. Для меня это не принципиально. Я уже была замужем и у меня была свадьба. Мне не важно официальное оформление отношений. Конечно, я хочу еще детей. Время покажет, что будет дальше.
Passion.ru: Несколько лет назад вы работали с Иваном Шаповаловым над совместным проектом. Он реализовался?
Лена Катина: Мы писали с Иваном одну песню вместе, но она так и не вышла, это был кавер на трек Shade, но нам отказали в правах на релиз, поэтому не сложилось.
Passion.ru: Лена, в течение долгого времени фанаты ждут воссоединения «Тату». Но недавно вы объявили, что воссоединение невозможно, будет лишь трибьют.
Лена Катина: Мероприятие состоится в марте 2022 года, это будет большой концерт и официальный трибьют группы «Тату». И да, я и Юля будем там, так что увидимся весной 2022, вам точно понравится.
Фото: Фото Лизы Боровинской из личного архива Лены Катиной
Passion.ru: Долгое время вы прожили в Америке. Не скучаете по тем временам? Вы вернулись в Москву, после развода сделали капитальный ремонт в своей квартире (или еще не закончили?). Одним словом, обустроили здесь свой быт. Допускаете ли вы, что когда-то сможете опять уехать жить за границу?
Лена Катина: Я жила в Америке 5 лет, но я вернулась в Москву перед родами, так как я не представляла рождение ребенка вдали от родных людей. Я немного скучаю по тем временам, по ощущению свободы, тогда я еще не была мамой и делала все, что хотела: работала, гуляла, говоря грубо, делала, что левая нога захочет. И в Америке другой климат, там приятно находиться в зимние месяцы. Однако я патриот, обожаю Москву и никогда не планировала переезжать куда-то за границу насовсем, никогда для себя вариант постоянного проживания в Америке не рассматривала.
Я уже год в процессе ремонта, надеюсь, что уже на финальной стадии. Мне потребовалась смелость, чтобы раздолбить все стены. Несмотря на то, что я мать-одиночка и мне пришлось все переделать с чистого листа. Я выкинула все старое, и теперь все вещи в квартире будут новыми. Меня это радует, виден свет в конце тоннеля. У меня есть надежда, что к Новому году мы сможем переехать. Мне очень нравится результат, я довольна, как работает бригада строителей, они мне как женщине подсказывали лучшие варианты переделок, тем более я в принципе ничего не понимаю в ремонтах. Мне повезло и с бригадой, и с подбором интерьера и цветовой гаммой.
Passion.ru: У вас за рубежом огромная армия фанатов. Поклонники, допустим, в Азии отличаются от поклонников в России?
Лена Катина: Поклонники везде поклонники. В Азии они очень воспитаны, люди сами встают в очередь и не станут дергать за волосы, за кофту, пытаться дотронуться до тебя без разрешения и бежать обниматься и целоваться. Это сильно отличается от поклонников в Латинской Америке, там люди безумно экспрессивные.
Passion.ru: Какую роль в вашей жизни играют деньги? Смогли бы вы комфортно жить, если бы, допустим, ваш доход сократился вдвое?
Лена Катина: Деньги играют достаточно большую роль в моей жизни. Во-первых, я обеспечиваю свою семью сама, хотя, конечно, прекрасно, когда есть мужчина, на которого ты можешь положиться, но у меня вышло вот так.
Сына я содержу сама, алименты я не получаю. А вы представляете, сколько денег сейчас уходит на ребенка? Кроме одежды, еще огромные вложения в развитие ребенка. Я делаю все, чтобы зарабатывать как можно больше.
Если бы мой доход сократился вдвое, то мне было бы менее комфортно, особенно как для матери-одиночки. Огромная статья расходов — это ребенок. Садик платный, дополнительные занятия, тренировки, бассейн, гимнастика, врачи. Медицинскую помощь в определенных случаях я предпочитаю получать на платной основе. Хочется, чтобы сын хорошо выглядел, носил хорошие вещи, хорошо питался, а это стоит денег.
И о себе нужно заботиться. Моя задача — беспокоиться, чтобы денег было в достатке. И, конечно, огромная статья расходов для меня сейчас — это ремонт.
Passion.ru: Некоторые артисты со временем перепрофилируются в продюсеров, начинают раскручивать собственные проекты. Не было ли у вас такой идеи, чтобы стать наставником для новых талантов?
Лена Катина: У меня возникали такие мысли раскручивать кого-то, но пока я не закончила с собой. Я артист, и хочу продолжать творческую деятельность, а для того, чтобы раскручивать новые таланты, надо тратить много сил и времени. У меня сейчас сольный проект. Я певица, музыкант и я пока занята своей музыкой и буду продолжать. А что будет в будущем, мы посмотрим.
Passion.ru: О чем мечтает Лена Катина, артистка, у которой, наверное, есть все: известность, достаток, любимый сын? Понятно, что каждая мать мечтает о счастье для своего ребенка… Но о чем для себя мечтаете?
Лена Катина: Желаний много, я хочу больше концертов. Пандемия наложила отпечаток на работу всех артистов. Мечтаю слетать в отпуск, я никогда не была на Мальдивах, например. Хочу в отпуск с сыном, мы два года уже не были на море. Еще у меня много далеко идущих планов, хотела бы купить квартиру ребенку, чтобы у него была своя жилплощадь. Хочу чаще встречаться с подругами, из-за занятости времени на друзей и личную жизнь не так много.
И чтобы близкие и родные были здоровы, самое ужасное для меня — это чувство бессилия и беспомощности, когда кому-то плохо. Хочу выпустить кучу классных песен, которые полюбит публика, выпустить альбом на русском и на английском языках и гастролировать.
Фото: Лиза Боровинская (из личного архива Лены Катиной), пресс-служба телеканала ТНТ