Лена Катина — откровенно о разводе и воспитании ребенка: «Содержу сама, алименты не получаю»

Passion.ru: Долгое время вы прожили в Америке. Не скучаете по тем временам? Вы вернулись в Москву, после развода сделали капитальный ремонт в своей квартире (или еще не закончили?). Одним словом, обустроили здесь свой быт. Допускаете ли вы, что когда-то сможете опять уехать жить за границу?

Лена Катина: Я жила в Америке 5 лет, но я вернулась в Москву перед родами, так как я не представляла рождение ребенка вдали от родных людей. Я немного скучаю по тем временам, по ощущению свободы, тогда я еще не была мамой и делала все, что хотела: работала, гуляла, говоря грубо, делала, что левая нога захочет. И в Америке другой климат, там приятно находиться в зимние месяцы. Однако я патриот, обожаю Москву и никогда не планировала переезжать куда-то за границу насовсем, никогда для себя вариант постоянного проживания в Америке не рассматривала.

Я уже год в процессе ремонта, надеюсь, что уже на финальной стадии. Мне потребовалась смелость, чтобы раздолбить все стены. Несмотря на то, что я мать-одиночка и мне пришлось все переделать с чистого листа. Я выкинула все старое, и теперь все вещи в квартире будут новыми. Меня это радует, виден свет в конце тоннеля. У меня есть надежда, что к Новому году мы сможем переехать. Мне очень нравится результат, я довольна, как работает бригада строителей, они мне как женщине подсказывали лучшие варианты переделок, тем более я в принципе ничего не понимаю в ремонтах. Мне повезло и с бригадой, и с подбором интерьера и цветовой гаммой.

Passion.ru: У вас за рубежом огромная армия фанатов. Поклонники, допустим, в Азии отличаются от поклонников в России?

Лена Катина: Поклонники везде поклонники. В Азии они очень воспитаны, люди сами встают в очередь и не станут дергать за волосы, за кофту, пытаться дотронуться до тебя без разрешения и бежать обниматься и целоваться. Это сильно отличается от поклонников в Латинской Америке, там люди безумно экспрессивные.

Passion.ru: Какую роль в вашей жизни играют деньги? Смогли бы вы комфортно жить, если бы, допустим, ваш доход сократился вдвое?

Лена Катина: Деньги играют достаточно большую роль в моей жизни. Во-первых, я обеспечиваю свою семью сама, хотя, конечно, прекрасно, когда есть мужчина, на которого ты можешь положиться, но у меня вышло вот так.

Сына я содержу сама, алименты я не получаю. А вы представляете, сколько денег сейчас уходит на ребенка? Кроме одежды, еще огромные вложения в развитие ребенка. Я делаю все, чтобы зарабатывать как можно больше.

Если бы мой доход сократился вдвое, то мне было бы менее комфортно, особенно как для матери-одиночки. Огромная статья расходов — это ребенок. Садик платный, дополнительные занятия, тренировки, бассейн, гимнастика, врачи. Медицинскую помощь в определенных случаях я предпочитаю получать на платной основе. Хочется, чтобы сын хорошо выглядел, носил хорошие вещи, хорошо питался, а это стоит денег.

И о себе нужно заботиться. Моя задача — беспокоиться, чтобы денег было в достатке. И, конечно, огромная статья расходов для меня сейчас — это ремонт.

Passion.ru: Некоторые артисты со временем перепрофилируются в продюсеров, начинают раскручивать собственные проекты. Не было ли у вас такой идеи, чтобы стать наставником для новых талантов?

Лена Катина: У меня возникали такие мысли раскручивать кого-то, но пока я не закончила с собой. Я артист, и хочу продолжать творческую деятельность, а для того, чтобы раскручивать новые таланты, надо тратить много сил и времени. У меня сейчас сольный проект. Я певица, музыкант и я пока занята своей музыкой и буду продолжать. А что будет в будущем, мы посмотрим.

Passion.ru: О чем мечтает Лена Катина, артистка, у которой, наверное, есть все: известность, достаток, любимый сын? Понятно, что каждая мать мечтает о счастье для своего ребенка… Но о чем для себя мечтаете?

Лена Катина: Желаний много, я хочу больше концертов. Пандемия наложила отпечаток на работу всех артистов. Мечтаю слетать в отпуск, я никогда не была на Мальдивах, например. Хочу в отпуск с сыном, мы два года уже не были на море. Еще у меня много далеко идущих планов, хотела бы купить квартиру ребенку, чтобы у него была своя жилплощадь. Хочу чаще встречаться с подругами, из-за занятости времени на друзей и личную жизнь не так много.

И чтобы близкие и родные были здоровы, самое ужасное для меня — это чувство бессилия и беспомощности, когда кому-то плохо. Хочу выпустить кучу классных песен, которые полюбит публика, выпустить альбом на русском и на английском языках и гастролировать.