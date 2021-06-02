Дарья Мороз: «Мой главный козырь — трудолюбие, а не смазливое личико»

Для нас с Юрием Павловичем было немножко странно это новое сочетание нашего взаимодействия, но это было классно. Мне кажется, для папы тоже было необычно работать со мной в такой должности, хотя он много лет настаивал на том, что я должна идти в продюсирование. Мы с ним много спорили, он отстаивал свою позицию, я — свою, но в конечном итоге то, что получилось, доказывает, что все было правильно. Сложнее было другое: артистка Мороз порой мешала продюсеру Мороз, потому что продюсеру было необходимо заниматься большим количеством производственных вопросов, а нужно было идти в кадр, что отнимало время. Но я учусь это сочетать. Быть продюсером сейчас для меня интереснее, чем артисткой, потому что в этой роли ты влияешь на проект изначально, ты его придумываешь. Это более глобальная работа, нежели актерство. И в этом сейчас мой основной драйв!

Passion.ru: Как папа оценивает вашу актерскую работу? Какие ваши роли он любит больше всего?

Дарья Мороз: Честно говоря, я не знаю! (Смеется) Он любит, когда я нахожусь в каких-то острохарактерных проявлениях больше, чем в драматических. На самом деле, папа чаще принимает мои работы, чем не принимает. Ему понравились и «Три сестры», несмотря на аскетичность повествования, и агрессивно яркая «Чайка», и очень необычные «Сказки Пушкина».

Passion.ru: У вас много совместных проектов с Константином Богомоловым. Тяжело ли работать под его руководством? Можете вы назвать его «своим» режиссером?

Дарья Мороз: Конечно, да! Мы уже 10 лет вместе работаем, и он в определенном смысле во многом сделал меня как артистку. Я абсолютно точно могу сказать, что я член Костиной актерской команды и придерживаюсь его идеологии и профессиональной веры, если хотите. Мне невероятно повезло, потому что в тот момент, когда мы начали работать вместе, я была в некоем профессиональном тупике. Я знала, что то, чему меня обучили в институте и чем я активно пользовалась в кино и театре, для меня самой устарело и не работает. Костя предложил совершенно иной метод актерского существования. Потребовалось немало его усилий и времени, чтобы старая шелуха отвалилась и родилось что-то новое, но он это сделал, за что я ему бесконечно благодарна.