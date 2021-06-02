Дарья Мороз: «Мой главный козырь — трудолюбие, а не смазливое личико»
Passion.ru: Дарья, стартует новый сезон популярного проекта «Триада», в котором вы сыграли целеустремленную и вместе с тем нежно любящую своего мужа женщину. Как изменится ваша героиня в новых сериях?
Дарья Мороз: Практически в самом начале сезона Рита родит — это уже огромная трансформация для любой женщины. Она, как любая молодая мать, попадет в ситуацию, когда невозможно нормально поспать, поесть или сходить в душ, потому что маленький ребенок занимает все внимание. Толю Рита по-прежнему очень любит, у них действительно крепкая эмоциональная связь, но он не может разобраться со всеми своими проблемами и продолжает метаться между женщинами… и детьми. Из-за этого ей нужно будет принимать какое-то решение самой, не рассчитывая на него. В новом сезоне Рита станет мягче, уязвимее, станет более домашней. Просто потому, что она молодая мама, и это меняет женщину, и она не исключение. При этом ее характер, конечно, тоже никуда не денется: она по-прежнему будет переживать и за Толю, и за ребенка и хотеть только одного — поддержки и сильного плеча рядом. В общем, непросто ей придется.
Фото: Личный архив Дарьи Мороз
Passion.ru: Насколько вам близок характер и образ мыслей вашей героини? В жизни часто «примеряете» на себя похожий образ?
Дарья Мороз: Я считаю, что любой персонаж, созданный актером, в большом процентном соотношении похож на тебя. Так или иначе ты все равно из себя черпаешь краски для его создания: в нем есть и ты сам, и твои наблюдения за жизнью, окружающим миром и за людьми в похожих ситуациях. Ты все это соединяешь и стараешься, чтобы получилось достоверно и для тебя самого, и для зрителя.
Ритина целеустремленность, четкость, глубокое переживание проблем и рефлексия — это то, что у нас с ней очень совпадает. Я, как и моя героиня, до последнего буду искать оптимальный выход из любой ситуации, который никого не травмирует, хотя иногда это кажется невозможным. И, пожалуй, материнство меня поменяло так же сильно, как и ее. Я стала мягче. До рождения ребенка я была ужасно обидчивая, заморачивалась по пустякам, а после рождения Ани — как рукой сняло — на это просто нет времени. Это было странное открытие. С Ритой, кстати, происходит то же самое. Зачем обижаться на Толю, ведь он просто такой. Она его принимает именно таким: нелепым, добрым, запутавшимся. Но это не значит, что она не мучается от сложившейся ситуации.
Фото: Личный архив Дарьи Мороз
Passion.ru: У вас в портфолио в последнее время появились очень успешные сериалы: «Содержанки», «Преступление», «Угрюм-река», «Триада». Чем вы руководствуетесь при выборе ролей?
Дарья Мороз: Интуицией, наверное! На самом деле всегда критерии разные. Один из главных — это, конечно, режиссер. Хороший режиссер даже материал среднего уровня может превратить во что-то прекрасное и, наоборот. Следующие критерии — материал, роль и команда. У любой продюсерской компании есть репутация. Либо люди известны тем, что делают качественные с производственной точки зрения проекты и прикладывают все усилия, чтобы все получилось, либо за командой закрепилась слава халтурщиков — это тоже имеет значение. Но то, что я сказала про интуицию — чистая правда. Иногда я просто понимаю, что в этот проект мне нужно идти, а в этот — нет. Например, в тот момент, когда начинались съемки картины «Дом с лилиями», я понимала, что ищу другого способа существования в кадре — аскетичного, европейского, а режиссер Владимир Краснопольский — представитель так называемой старой школы. В то же время мне было очевидно, что это будет очень успешный зрительский проект, поэтому решила, что мне было бы интересно поработать в такой истории, несмотря на то, что я сейчас хочу другого.
Честно говоря, мне не принципиально, предлагают мне сыграть главную героиню или нет, мне важно только качество материала и сам проект — я запросто могу согласиться и на небольшие роли. То же самое с малобюджетными или дебютными проектами, с короткими метрами: если проект интересен, я готова в него вписаться.
Passion.ru: Вы сейчас не только играете в проектах, но и продюсируете их. Сложно ли сочетать эти две ипостаси? Как к такому повороту в карьере отнесся ваш отец Юрий Мороз, с которым вы работали над третьим сезоном «Содержанок»?
Дарья Мороз: Третий сезон «Содержанок» выйдет совсем скоро. Его действительно снимал мой папа. Ира Сосновая, наш генеральный продюсер, мой партнер и коллега, первая высказала идею пригласить его, хотя она вертелась и у меня на языке.
Фото: Дамир Жукенов
Для нас с Юрием Павловичем было немножко странно это новое сочетание нашего взаимодействия, но это было классно. Мне кажется, для папы тоже было необычно работать со мной в такой должности, хотя он много лет настаивал на том, что я должна идти в продюсирование. Мы с ним много спорили, он отстаивал свою позицию, я — свою, но в конечном итоге то, что получилось, доказывает, что все было правильно. Сложнее было другое: артистка Мороз порой мешала продюсеру Мороз, потому что продюсеру было необходимо заниматься большим количеством производственных вопросов, а нужно было идти в кадр, что отнимало время. Но я учусь это сочетать. Быть продюсером сейчас для меня интереснее, чем артисткой, потому что в этой роли ты влияешь на проект изначально, ты его придумываешь. Это более глобальная работа, нежели актерство. И в этом сейчас мой основной драйв!
Passion.ru: Как папа оценивает вашу актерскую работу? Какие ваши роли он любит больше всего?
Дарья Мороз: Честно говоря, я не знаю! (Смеется) Он любит, когда я нахожусь в каких-то острохарактерных проявлениях больше, чем в драматических. На самом деле, папа чаще принимает мои работы, чем не принимает. Ему понравились и «Три сестры», несмотря на аскетичность повествования, и агрессивно яркая «Чайка», и очень необычные «Сказки Пушкина».
Passion.ru: У вас много совместных проектов с Константином Богомоловым. Тяжело ли работать под его руководством? Можете вы назвать его «своим» режиссером?
Дарья Мороз: Конечно, да! Мы уже 10 лет вместе работаем, и он в определенном смысле во многом сделал меня как артистку. Я абсолютно точно могу сказать, что я член Костиной актерской команды и придерживаюсь его идеологии и профессиональной веры, если хотите. Мне невероятно повезло, потому что в тот момент, когда мы начали работать вместе, я была в некоем профессиональном тупике. Я знала, что то, чему меня обучили в институте и чем я активно пользовалась в кино и театре, для меня самой устарело и не работает. Костя предложил совершенно иной метод актерского существования. Потребовалось немало его усилий и времени, чтобы старая шелуха отвалилась и родилось что-то новое, но он это сделал, за что я ему бесконечно благодарна.
Фото: Полина и София Набока
Работать с Костей непросто: он очень требовательный — и профессионально, и в актерской дисциплине. Он иногда использует очень жесткие методы, но делает это всегда для достижения цели, а не чтобы просто обидеть артиста. При этом ты всегда понимаешь, что любая работа с Костей, даже незначительная, всегда даст очень крутой результат не только в спектакле, но и для тебя лично, ты будешь расти профессионально.
Passion.ru: Где найти мудрость, чтобы при разводе суметь сохранить настолько хорошие отношения, чтобы можно было даже продолжать работать вместе?
Дарья Мороз: Я вообще человек неконфликтный, не люблю какие-то недоговоренности и дурновкусные выяснения отношений. Мне кажется, если люди так много лет были вместе личностно и профессионально, между ними было столько хорошего, это всегда перевесит сложности, из-за которых они больше не вместе. Сохранение партнерских отношений, которые для меня важнее всего, возможно и вне брака. Мне кажется, это правильно, особенно если у вас есть дети. Для меня это ценно, и я благодарна Косте, что нам действительно удалось сохранить эту тесную связь.
Passion.ru: Будем честны, это большая редкость, особенно в актерской среде.
Дарья Мороз: Да, это так. Но мне кажется, если есть дети, сохранение теплых отношений родителей после расставания — это необходимое условие для психического здоровья ребенка. Очень важно усмирить свое эго и не нанести ему глубокую травму неосторожными высказываниями, например. Конечно, ситуации бывают разные, но если вы не думаете об этом, когда расходитесь, то грош цена вам как родителям. Об этом надо помнить в первую очередь и иногда наступать на свое самолюбие и внутренние обиды. Важно понимать, что останется потом, когда накал страстей стихнет, а впереди будет еще долгая-долгая жизнь.
Фото: Личный архив Дарьи Мороз
Passion.ru: Как ваша дочь относится к тому, что ее родители — медийные личности. Что вы ей скажете, если она захочет продолжить актерскую династию?
Дарья Мороз: Мне кажется, она достаточно иронично к этому относится. С юмором. Медийные и медийные — ее это забавляет. Аня, конечно, очень творческий ребенок. Мне кажется, она не избежит актерской стези, но пока она хочет петь и танцевать. Она очень живая и умная девчонка, поэтому почему нет? Я не буду против любых ее проявлений, которые будут развивать ее как личность. Что выберет, то и молодец!
Passion.ru: Если Аня решит стать актрисой, о каких подводных камнях профессии вы постараетесь ее предупредить?
Дарья Мороз: Наверное, единственное, что я бы ей сказала: сбереги свою природу, не позволяй никому ломать ее, потому что в конечном итоге для любого артиста важны живость и незаштампованность. Ну и, наверное, посоветовала бы ей смотреть хорошее большое кино и качественные сериалы и учиться в том числе и на них.
Passion.ru: Был ли у вас шанс выбрать другую профессию или дети творческих людей, если можно так выразиться, обречены продолжить династию?
Дарья Мороз: Я думаю, что наш «идеальный жизненный маршрут» проложен с самого рождения или даже раньше. А дальше уже вопрос, насколько мы услышим Вселенную. У меня, конечно, были шансы пойти в МГИМО, но так сложились звезды, что профессия сама меня выбрала и до сих пор не отпускает. Я считаю, что было бы нечестно по отношению к миру, который дал тебе талант и возможности, проигнорировать это. Я понимаю, что это мой путь, но при этом все-таки хочу развиваться. Продюсирование — это логическое продолжение моей профессии с бОльшим включением мозгов, фантазии, характера и воли.
Фото: Дарья Крючкова
Passion.ru: Дарья, вы просто шикарно выглядите и очень сильно изменились за последнее время. Что на вас повлияло?
Дарья Мороз: Сложно оценивать себя со стороны, но, мне кажется, я достаточно много времени посвящаю саморазвитию, и это влияет и на внешность. Когда ты отметаешь всю шелуху, понимаешь, что для тебя главное, и обретаешь комфорт с самим собой, это меняет тебя и внешне. А может, я просто повзрослела! (Смеется)
Passion.ru: Как изменилось ваше отношение к себе и собственной внешности с годами или вы всегда были уверены в себе?
Дарья Мороз: Я не могу сказать, что я уверенный в себе человек. Это совсем не так. Я человек, достаточно спокойно относящийся к своей внешности и понимающий, что мой главный козырь — трудолюбие и профессионализм, а не просто смазливое личико. И еще я понимаю, что мое лицо — очень удобный инструмент для всех художников по гриму, потому что меня очень легко менять визуально, что всегда очень круто. Конечно, я стараюсь поддерживать себя в форме как женщина и как актриса. А на людях, даже если я не уверена в себе, я этого не показываю.
Passion.ru: Как и где вы подзаряжаетесь энергией и вдохновляетесь?
Дарья Мороз: Для меня мой дом — это место силы, где я могу спрятаться, передохнуть, набраться сил. Я его всегда обустраиваю сама с первого кирпичика. Это для меня наиболее комфортное и безопасное пространство. Еще я люблю ездить за рулем на дальние расстояния — это для меня тоже способ релаксации и отдыха, мысли очень хорошо встают на свои места.
Фото: Лия Мстиславская
На самом деле можно много где черпать вдохновение и силы: в хорошем кино, классной музыке, в медитативных практиках, если заниматься ими с умом. Я много хожу в театр, это всегда дает очень мощный заряд энергии.
Passion.ru: Какой спектакль из последних произвел на вас самое сильное впечатление?
Дарья Мороз: За последнее время я довольно много посмотрела спектаклей. Я бы отметила «Сказку про последнего ангела» и «Горбачев» в Театре Наций, «Благоволительницы» на Малой Бронной и «Братья Карамазовы» у Додина.
Passion.ru: В последние годы многие отмечают, что качество российских сериалов вышло на совершенно новый уровень. Посоветуйте три, которые особенно понравились лично вам.
Дарья Мороз: Из последнего — «Перевал Дятлова» на меня произвел очень сильное впечатление. Мне очень понравился «Псих». И третий проект, пожалуй, «Хороший человек». Сейчас очень редко выходят проекты, в которых есть какая-то глобальная идея, которую ты раскрываешь, когда подходишь к финалу этого проекта, и в этом смысле, конечно, «Хороший человек» стал для меня откровением.
Passion.ru: Вы не очень любите распространяться про личную жизнь, потому затрагивать эту тему не будем. Единственный вопрос — вы сейчас счастливы?
Дарья Мороз: Я сейчас гармонична! Наверное, это можно назвать счастьем!
Фото: личный архив Дарьи Мороз, Лия Мстиславская, Дарья Крючкова, Полина и София Набока, Дамир Жукенов
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