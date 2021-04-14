Богомолов с Собчак и другие стильные звездные пары на премьере фильма «Чернобыль»

Актриса Екатерина Варнава примерила темно зеленый костюм с глубоким декольте. Режиссер Александр Молочников появился в черном костюме поверх водолазки того же оттенка. На ноги он выбрал стильные кроссовки.

Напомним, в фильме главный герой, обычный пожарный (играет Данила Козловский) в Припяти влюбляется в парикмахера Олю (Оксана Акиньшина). Когда-то у них был роман, но тогда герой Козловского упустил свой шанс, а сейчас у его возлюбленной есть маленький сын.

Воссоединившись, они вместе планируют переехать к морю, но случается авария на Чернобыльской АЭС. В широкий прокат лента выходит 15 апреля.