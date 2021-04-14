Богомолов с Собчак и другие стильные звездные пары на премьере фильма «Чернобыль»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Премьеру посетили Равшана Куркова, Елена Летучая, Алена Михайлова, Ида Галич, Александр Петров, Юлия Барановская, Алена Долецкая и многие другие. Многие звезды решили посмотреть фильм Козловского парами. В числе первых появились Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Екатерина Варнава с Александром Молочниковым, Светлана и Федор Бондарчуки.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Телеведущая Ксения Собчак предпочла для презентации кожаное платье миди с застежкой «молния». Она уложила волосы локонами и сделала яркий макияж с акцентом на алые губы. Ее муж, режиссер Константин Богомолов, выбрал образ total black.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Сыгравшие главные роли в фильме Данила Козловкий и Оксана Акиньшина, о романе которых недавно писала пресса, старались держаться по отдельности, но, все же, позировали фотографам вместе. Хозяин вечера, Козловский, выбрал для мероприятия темно-серый костюм с белой рубашкой. Акиньшина предпочла сдержанное черное платье с эффектным вырезом на спине.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
На красной дорожке пересеклись и бывшие супруги, Светлана и Федор Бондарчуки. Режиссер сделал вид, что не замечает пришедших в зал бывшую жену, модель Светлану Бондарчук, и ее нового мужа, фотографа Сергея Харченко. Он их просто проигнорировал и даже не удостоил приветствием, что многим бросилось в глаза. На Бондарчуке был стильный темный костюм, а на его бывшей супруге, напротив, костюм с белым жакетом.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса Екатерина Варнава примерила темно зеленый костюм с глубоким декольте. Режиссер Александр Молочников появился в черном костюме поверх водолазки того же оттенка. На ноги он выбрал стильные кроссовки.
Напомним, в фильме главный герой, обычный пожарный (играет Данила Козловский) в Припяти влюбляется в парикмахера Олю (Оксана Акиньшина). Когда-то у них был роман, но тогда герой Козловского упустил свой шанс, а сейчас у его возлюбленной есть маленький сын.
Воссоединившись, они вместе планируют переехать к морю, но случается авария на Чернобыльской АЭС. В широкий прокат лента выходит 15 апреля.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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