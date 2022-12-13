Мы остались вдвоем: как со страстью встретить Новый год

Если романтика – не ваша сильная сторона (сочувственно склоняем голову), а секс перестал для вас быть не только радостью, но уже начал вызывать утомление – вам срочно нужна перезагрузка. Но здесь есть один нюанс: она нужна только вам, только партнеру, или все-таки обоим? Ответьте на этот вопрос для себя искренне.

Вероятно, сразу огорошим, но если вы выбрали вариант – только мне, или только ему (ей) – вы очень плохой партнер. Далеко не все в жизни нужно делать вместе просто потому, что все люди разные, и выполнять всю работу вдвоем как минимум непрактично. Да и не нужно. Но есть процессы, которые необходимо совершать исключительно вдвоем. В том числе, выход из застоявшегося внутреннего пространства, в котором стало тесно и душно. Помимо тяжелой атмосферы собственного «я» подумайте о положении и состоянии вашего партнера, кем бы он ни был для вас. Может быть он испытывает вполне схожие чувства, но не хочет вам об этом говорить, чтобы не расстраивать. Но и ситуацию не двигает вперед, так как не знает как. Или думает, что знает, но боится предложить, заранее понимая ваш ответ – здесь возвращаемся к вопросу о том, что не все дела стоит претворять в жизнь вместе – будь то попытка выхода из рутины или снятие напряжения. У вас могут быть разные взгляды относительно действий в данном случае. Иногда – противоположные.

В любом случае, кому-то нужно первому начать предлагать, в мягкой, ненавязчивой форме, шаги к трансформации бытия. Неважно, кто будет первым – это не состязание. Важно – найти точки, откуда вместе можно будет начать. Бывает и так, что их нет. Правда, тогда изначально непонятно, зачем вам продолжать общение (кровать не станет долгим праздником, если люди слишком разные, даже при условии большой влюбленности).

Случается, что и многолетние, или хотя бы многомесячные отношения, заходят в тупик. А на носу – Новый год. Здесь надо заранее условиться – вы остались одни на праздники. Никаких чужих (полу чужих, если вы в браке) родственников, его или ее друзей, и прочего люда, который вполне способен отравить даже самые светлые начинания. Остались только вы. Отсюда и начнем наш поход. Чтобы именно новый год (календарный) не стал новой точкой отсчета вашей холостой жизни. Или, возможно, вы хотите, чтобы он таковым и стал, просто боитесь признаться себе и партнеру в этом? Такой вопрос – отличный самоанализ, честный подход, за который вам некого будет винить. Нужно только понять, прочувствовать, осознать – все или не все еще потеряно. Если не все, или совсем не все – начнем пробовать.

Чего делать не нужно:

Друзья. Первым, кто из вас предложит идею пригласить друзей, даже если все они разъехались, или вы остались вдвоем в лесной избушке в непроходимом для людей месте – преступник. Так грубо и топорно сломать такую возможность может только варвар или энергетический вампир, которому страдания жертвы приносят удовлетворение в силу личной некомпетентности и незрелости психики. Возможно, ваш партнер банально не понимает, в какой ситуации вы оказались и не видит ее преимуществ, боясь действовать самостоятельно. Вероятно, он даже побаивается оставаться с вами наедине. Подумайте об этом. Давай пригласим маму. Пожалуй, это даже более худший вариант, чем первый. Намек на такое развитие праздника – желание уничтожить ваши отношения огнеметом, чтобы даже пепла не осталось. Даже, если вы с его (ее) мамой, папой, дядей Васей, и черт знает кем еще в хороших, или даже в отличных отношениях, не понимать или бояться ситуации остаться одним – повод пересмотреть все ваши отношения от «а» до «я». И неважно, кто и чью маму приглашает – тут важен сам принцип такого предложения. Давай напьемся «в ноль», и будем танцевать. Здесь нужно оговориться – не нужно путать понимания выпивки в праздник с накачиваем алкоголем до полного отрубания памяти и местонахождения. Ведь если цель – напиться вдвоем до состояния нестояния – это точно такой же способ уйти от понимания партнера в личное пространство. В данном случае – в алкогольное небытие. Да, безусловно, можно выпить вдвоем, можно даже больше, чем обычно, но терять контроль над ситуацией и орать в угаре «С новым годом!», «Е***ь, как я тебя люблю!» и «Ты же моя (мой) навеки!» - очень печальная перспектива, не сулящая ничего хорошего в развитии вечера, и праздников в целом. Вы просто убьете атмосферу душевого комфорта. Вообще, если вы не можете находиться трезвым с партнером даже в праздники – вам лучше и не продолжать никаких отношений.

А теперь о хорошем:

Давай приготовим что-нибудь вкусное и необычное. Здесь важно – не закажем! Даже если найдется курьер в новогоднюю ночь или в последующие дни. Выберите блюдо, которое никогда ни один из вас не делал в своей жизни. И попробуйте осуществить задуманное. Это может стать крайне веселым процессом, при наличии чувства юмора у обоих партнеров. И даже, если вы оба ни черта не умеете готовить. К тому же, важен сам процесс приготовления, а не вкус блюда. Фантазия и создание нового блюда может увести вас в такую пучину страсти, что выбраться оттуда вы сможете только обнаружив, что ваше творение давно сгорело в духовке. Марафон фильмов. Если вы оба любите и ценит искусство – кино и вино станет отличным вариантом. Выберите такие картины, чтобы смотреть вместе было нескучно, понимая интересы друг друга, а не по принципу: сейчас смотрим то, что я хочу – потом, что ты. Это будет настоящей пыткой для обоих, и ни к чему хорошему не приведет. К тому же, расположившись с бокалами и закусками на кровати вам не придется придумывать продолжение вечера, или чем заняться в перерыве между картинами. Ванна на двоих. Может стать отличной прелюдией для пункта один и два. При грамотном подходе – все это можно сочетать в различных комбинациях. Свечи, масло, теплая вода и любовь – в этом мире нет ничего более нежного и изысканного. Рестораны и театры. В целом, купить билет в театр, и застолбить место в ресторане накануне праздников, особенно новогодних, задача зачастую непосильная. Но если получится – идите. Если вам комфортно вдвоем в ресторане – там можно просидеть хоть всю ночь, рассматривая из окон новогоднюю суету вокруг. А спектакль, даже если и оказался полной чепухой, всегда может стать предметом веселой критики и разбирательств. За что отдельно «спасибо» можно сказать актерам и режиссеру даже в этом случае. Необычная поездка. Бывает так, что даже живя в одном городе, люди не бывали в нем в тех местах, которые хотели посетить. Просто побывать, поглазеть, ознакомиться с районом, местом, домом, с чем угодно. Самому (самой) посмотреть и показать его своей половине. Возьмите бутылку вина или шампанского, вызовите такси, и прокатитесь до места, которое вам всегда хотелось для себя открыть, но не было времени. Это мини-экскурсия вприкуску с праздничным настроением может дать необычный эффект путешествия. Можно даже запланировать несколько таких мест. Главное, чтобы вам было интересно. А также – полное отсутствие людей вокруг, которых вы можете знать. Например, не стоит приглашать человека в место, где вы можете натолкнуться на знакомых. «О, Колян, привет! А мы тут с Таней гуляем!», или «Машка, привет! Мы с Сашей тут случайно! Ай да с нами!», после чего начнется банальная пьянка с друзьями, или долгие беседы ни о чем, при которых вашей второй половине может быть совсем неинтересно. Цель у поездки была совсем иная, и праздник можно просто испортить. Также не надо требовать от вашего партнера нечто вроде: «Мы только зайдем к родителям поздравить, они там рядом живут, и сразу уйдем». Такие варианты дают осечку, и вы не только можете сломать планы, но и попасть в ловушку, из которой вас долго не выпустят, на весь вечер и ночь нарушив атмосферу романтики и уединения.

Существует масса других вариантов. Это базовые принципы, на основе которых можно создавать иные, более свежие и разноплановые события. Отталкивайтесь от них. И мы надеемся, что романтика праздника вас не покинет ни на секунду.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы остались на Новый год совсем один (одна), при условии врожденного внутри вас интроверта.

С наступающим Новым годом!