Как достичь состояния трансцендентности с помощью секса. И при чем тут эзотерика

Что такое тантра?

Слово «тантра» в переводе с санскрита означает «паутина» или «плести энергию». Речь идет о связи, которую можно установить как с партнером, так и с самим собой, выполняя определенные практики и соблюдая ритуалы. Тантра предлагает выйти за пределы бытового мышления и начать путь просветления.

Тантра включает в себя несколько различных практик, не только секс, в том числе йогу и мантры, которые восходят к санскритским текстам, датируемым примерно VII веком. Эти тексты и ритуалы встречаются в более эзотерических формах буддизма и индуизма.

Тантра и секс

Тантрический секс предлагает новый способ близости, заключающийся в «сплетении» физического с духовным. Эта практика объединяет духовность и сексуальность и подчеркивает важность близости во время сексуального опыта.

В широком смысле тантрический секс совершается для достижения своего рода экстаза или просветления — без оргазма. Это во многом связано с тем фактом, что Тантра — это не практика сексуального удовлетворения или удовольствия, а скорее духовная практика. Иногда компонентом является тантрическая йога. Иногда тантру практикуют вообще без буквального секса. Важно отметить, что тантра в ее традиционных формах может включать в себя секс, но не связана как с сексуальной связью напрямую, так и с получением «лучшего оргазма».

Зачастую статьи, посвященные тантрическому сексу, на самом деле посвящены так называемой «нео-тантре», зародившейся на западе в 20 веке. В данном случае речь идет об отделении сексуальной практики от ее религиозных корней в пользу достижения наибольшей близости с собой или партнером.

Как практиковать

На сегодняшний день в Интернете собрано огромное количество информации, посвященной практике тантрического секса. Их всех объединяет несколько ключевых факторов – подготовка пространства, работа с дыханием, массаж, медленные движения, зрительный контакт.

Первое, что необходимо сделать, если вы хотите заняться тантрическим сексом, это подготовить среду. Место для практики тантрических техник должно быть комфортным и свободным от отвлекающих факторов. Эксперты в этой области рекомендуют начать с освещения – вы должны хорошо видеть, что происходит. При желании можно приглушить свет и зажечь свечи, но заниматься тантрическим сексом в кромешной тьме не рекомендуется. Обязательно «смягчите» пространство – раскидайте подушки, пуфики, создайте уют. Подумайте о запахах, которые вам приятны – подберите ароматические палочки и благовония.

Как только пространство будет готово, можно приступать к массажу. Необходимо отметить, что он включает в себя массирование и стимуляцию всего тела, уделяя особое внимание чувствительным областям, таким как половой член и вульва. Иногда его называют просто эротическим массажем, хотя тантра-массаж практикуется вместе с дыханием и медитацией и далеко не всегда имеет отношение к сексу как таковому. Тантрический массаж также имеет духовный и энергетический компонент – иначе говоря, тот, кто его делает, отдает свою энергию партнеру и перемещает ее по всему телу, способствуя внутреннему исцелению. Не делайте массаж одновременно. Меняйтесь. Сперва вы исследуйте тело партера, не упуская детали, а потом позвольте ему исследовать вас. Так вы установите наиболее близкий контакт.

После массажа сядьте ил лягте друг напротив друга. Старайтесь на протяжении всей практики держать зрительный контакт. Дышать каким-то специальным образом не нужно. Достаточно делать глубокий вдох через нос в живот в то время, когда ваш партнер выдыхает, и медленно выдыхать через рот, когда партнер делает вдох. Так вы позволите мужской и женской энергии правильно циркулировать между вами и внутри вас, приближаясь к достижению высшей ступени близости.

Следующий этап – непосредственно сам секс. Во время практики не ускоряйте ритм. Пусть движения будут медленными, осторожными, вдумчивыми. Следите за дыханием, не сбивайте его, контролируйте собственные прикосновения и инстинкты. В момент, когда вы почувствуете, что близитесь к оргазму, намеренно «отсрочьте» его. Практикуя данный способ занятия сексом, можно, по мнению специалистов, достичь состояние трансцендентности.

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