Жидкий вибратор и охапка яиц для пениса: как разнообразить сексуальную жизнь этой осенью

Поговорили с коучем, психологом, ведущим секс-тренером Москвы, экспертом по сексуальным отношениям Екатериной Федоровой о том, как с помощью простых техник и секс-игрушек привнести в свою жизнь и в жизнь партнера множество ярких эмоций и телесных наслаждений.

5 лайфхаков для улучшения интимной жизни

• Минет руками

По мнению Екатерины Федоровой, девушкам, стремящимся доставить максимальное удовольствие своему партнеру, стоит обратить внимание на мастурбатор для мужчин Tenga Egg. Речь идет о секс-игрушке в форме яйца, напоминающего упаковку большого Kinder Surprise. Данную замысловатую продукцию можно найти также в интим-магазине Lilo.

«Купите охапку яиц для массажа пениса и попробуйте с ними сделать так называемую технику «минет руками». Для этого необходимо плотным кольцом придерживать яйцо у основания и растягивать его по всей поверхности члена, имитируя больше десяти приемов оральных ласк с помощью рук», - поясняет специалист.

После покупки мастурбатора, раскройте капсулу и прочтите инструкцию по применению. Внутри Kinder Surprise для взрослых должен быть пакетик со смазкой и само «яйцо». В случае с Tenga Egg, секс-игрушка предназначена для одноразового использования, в Lilo – для многоразового. Разница в качестве и цене.

• Повышение чувствительности

Не секрет, что клитор и головка члена являются эпицентром женского и мужского оргазма соответственно. Стало быть, не стоит забывать о том, что при должном внимании, можно повысить их чувствительность и тем самым пробудить в себе и в партнере давно забытые ощущения.

Екатерина Федорова настоятельно рекомендует парам, желающим разнообразить свой сексуальный опыт, вместе зайти в секс-шоп и присмотреться к продукции возбуждающего вагинального геля. Он предназначен для усиления интенсивности и продления ощущения от оргазма во время стимуляции точки G, а также для стимуляции клитора. Гель съедобный, поэтому его можно и с оральными ласками.

В эту же корзину можно смело положить возбуждающий гель для обоих партнеров Shunga Lotus Noir. Обладающий мягким охлаждающим/покалывающим эффектом гель можно использовать для повышения чувствительности как клитора, так и головки члена.

• Эротический массаж

Здорово разнообразить сексуальную жизнь может интимный массаж со свечой, считает Екатерина Федоровой. Для этого совсем необязательно прибегать к БДСМ-тематике, то есть использовать обычные свечи и капать воск на тело мужчины, обжигая его. Можно приобрести специальные свечи – они разогреваются от пламени, но воск при этом остается теплым, а не горячим, поскольку сама свеча сделана на основе натурального кокосового масла.

«Далее вы растираете спину мужчины не только воском от горячих свечей, но и апельсином. Возьмите один апельсин, разрежьте его на две половинки, уберите оттуда косточки и чувственно, не спеша разотрите спину партнера. Здесь самое главное, чтобы на спине не было угревых сыпей, каких-то порезов, иначе будет щипать. В целом получается такой очень приятный пилинг спины и, конечно, будьте уверены, партнер останется доволен, поскольку эфирные масла цитрусовых прекрасно снимают стеснение, стресс, тревогу, повышают настроение, а это именно то, что нам сейчас нужно».

• Гелевые шарики

Самым уставшим от суеты и дел парам Екатерина Федорова советует вместе принять ванну и расслабиться. Мужчины редко принимают ванну, но если сделать ее особенной, то это усилит и ваше удовольствие, и добавит новые ощущения партнеру, убеждена эксперт.

«Можете использовать «эффект Мертвого моря». Засыпьте ванну килограммом, а можно и больше, морской соли, при желании ароматизированной, наберите воду и вместе в неё погрузитесь. Либо воспользуйтесь гелевыми шариками фирмы Shunga. Они специально сделаны для того, чтобы придать приятный цветочный аромат ванне и наполнить саму ванну гелевыми шариками. Чудесный выбор для расслабляющего романтического вечера с партнером».

• Жидкий вибратор

Если мужчина в ближайшее время на горизонте не предвидится, ведь разнообразить сексуальную жизнь можно даже без партнера, можно воспользоваться необычным вибратором. Например, жидким.

«Жидкие вибраторы сейчас появились в линейке всех приличных фирм производителей секс-товаров и секс-косметики. Как он работает? Средство необходимо нанести на головку клитора и оставить на какое-то время. В считанные минуты вы почувствуете сильную пульсацию. Не путать с разогревом. Жидкий вибратор не всегда срабатывает непосредственно с первого раза, но это нормально. Попробуйте, - предложила Екатерина Федорова. – Вот такие идеи я бы посоветовала для нашей суровой осени».

Фото: Freepik