5 простых упражнений для снятия боли и зажимов в теле

5 простых упражнений для снятия боли и зажимов в телеКоротко о том, почему важно отслеживать неприятные ощущения в теле и что с ними делать
Боли и зажимы в теле напрямую связаны со стрессом. Каждый раз, когда мы уворачиваемся от неприятного спазма, мы накапливаем в теле триггерные точки, жить с которыми со временем становится невыносимо. Учимся выявлять их и устранять.
Фото: wirestock на Freepik
Как тело реагирует на стресс
Нашему организму все равно, испытываем мы сильную эмоциональную встряску, которая, кстати, может быть как положительной, так и отрицательной, или, например, переживаем из-за переезда, потери близкого человека или переоценки ценностей и убеждений.
Потеря равновесия в жизни отражается на нашем теле определенным образом, а именно – мы, сами того не понимая, начинаем зажиматься, как бы прятаться от негативного воздействия. В результате многие из нас начинают испытывать боли в шее, плечах, спине, в горле. Каждый человек сам неосознанно определяет, в какой «домик» ему хочется нырнуть, но неизбежно одно – возникновение напряжения.
Затяжное напряжение в мышцах и игнорирование данного факта приводит в последствии к образованию триггерных точек, о которых мы упомянули выше. Из-за, условно, постоянно втянутых плеч, в определенный момент в мышцы, расположенные там, перестают поступать кровь и кислород в нужных количествах. С целью восполнить их недостаток, мышцы начинают «притягивать» нужные ему вещества из соседних тканей. Именно так и появляется триггерная точка, которую мы определяет как боль в определенном участке тела.
Что делать
Во-первых, массаж.
Да, далеко не у каждого человека есть возможность раз в неделю устраивать себе расслабляющие процедуры, но самопомощь никто не отменял. Специалисты рекомендуют ввести «трогательную» процедуру в ежедневную практику (как ни странно, речь не о мастурбации). Перед тем, как лечь спать, начните массировать плечи, шею, руки, стопы. Можно разок серьезно озаботиться данным вопросом и найти подходящие техники на YouTube, но достаточно и 15-минутной релаксации, которую мы сами можем себе устроить, интуитивно проглаживая свое тело в поисках напряженных участков. Превратите это действие в приятный ритуал – зажгите свечи, ароматические палочки, используйте крем для тела. Пока массируете себя, старайтесь ни о чем не думать. Глубоко дышите и, нащупав триггерные точки, продолжайте их продавливать, не напрягая зажатый участок тела, а, наоборот, расслабляя его через выдох.
Во-вторых, драйбрашинг (массаж сухой щеткой).
Данное приспособление, довольное простое в использовании, поможет вам дотянуться до тех зон в вашем теле, до которых руки не добираются. Кроме того, сухая щетка отшелушивает верхний слой кожи, то есть избавляет ее от омертвевших клеток, разгоняет лимфу, улучшает кровоснабжение, борется с целлюлитом, токсинами и улучшает тонус мышц. Согласитесь, приятно? Пользоваться щеткой довольно просто: достаточно двигаться по направлению лимфы – снизу вверх. Минимальная продолжительность процедуры 3 минуты, максимальная – 15 минут. Важно: если вы новичок в драйбрашинге – хватайте с прилавков мягкую щетку, если уже давно практикуете, смените на ту, что пожестче.
В-третьих, чередование напряжения-расслабления.
Концентрируя свое внимания на дыхании, напрягите какой-нибудь участок тела, доведите до максимума, а потом резко его расслабьте. Можно начать с сжатия кулака, чтобы понять принцип работы упражнения. Отслеживайте при этом, чтобы тело не зажималось в других местах. Как правило, при сильном сжатии кулака, челюсть тоже сжимается. Старайтесь не допускать лишнего напряжения в других участках тела, сканируйте его и через выдох сбрасывайте зажим, продолжая при этом напрягать выбранную вами мышцу. Позвольте всему телу пройти через это упражнение – напрягите и расслабьте руки, спину, плечи (их нужно тянуть к ушам, расслабляя при этом шею и голову), пресс, ягодицы, ноги, икры, ступни, пальцы на руках и ногах, не забудьте о лице (можно максимально зажмуриться, подключая рот и нос, а потом расслабить челюсть, приоткрыть глаза, рот, дать языку вывалиться наружу,). Делайте по несколько подходов, поочередно пробудите каждую мышцу.
В-четвертых, артикуляция позвоночника.
Чтобы выполнить данное упражнение, необходимо встать, расставить ноги на ширине плеч, чуть согнуть коленки и медленно, позвонок за позвонком опускаться к полу. Важно начать с макушки. С каждым выдохом снимайте напряжение в одной конкретной точке, расслабляйте ее. Когда вы полностью просканируете голову и избавите ее от зажимов, ваш подборок почти упрется в грудную клетку. Затем переходите к расслаблению шеи и верхней части спины. Необходимо прочувствовать каждый позвонок и на выдохе скругляться. Постепенно и мягко опускайтесь вниз, не напрягая при этом плечи и руки, пусть они свисают. Расслабьтесь таким образом до копчика, повисните, колени можно согнуть чуть больше. Подышите, отдохните, а потом так же медленно, позвонок за позвонком начните «собираться», вставать в исходное положение – от копчика к макушке.
В-пятых, резиновый мешок.
Сядьте на пол, прижмите голову к коленям и обхватите их руками, ступни подтяните к ягодицам. Включите воображение – представьте себе, что вы очутились внутри тугого резинового мешка, из которого вам нужно выбраться. Но вот незадача – стоит вам сделать усилие по высвобождению, как вас лихо прибивает обратно к телу. Мешок действительно очень тугой и резиновый, растягивается с трудом, но выбраться необходимо. Сначала «просыпаются» и начинают растягивать мешок через усилие и максимальное напряжение пальцы на руках и ногах, затем к ним подключается уши, нос, лоб, подбородок и, наконец, вся голова, плечи, локти, ступни, коленки, спина, грудная клетка. Имейте в виду, что малейшее расслабление в одном участке тела возвращает его в исходное положение. Боритесь с мешком, и когда вы почувствуете, что достигли пика в напряжении, разорвите мешок (можно подключить голос) и расслабьтесь. Полежите, отдохните, отдышитесь.