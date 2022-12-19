5 простых упражнений для снятия боли и зажимов в теле

В-третьих, чередование напряжения-расслабления.

Концентрируя свое внимания на дыхании, напрягите какой-нибудь участок тела, доведите до максимума, а потом резко его расслабьте. Можно начать с сжатия кулака, чтобы понять принцип работы упражнения. Отслеживайте при этом, чтобы тело не зажималось в других местах. Как правило, при сильном сжатии кулака, челюсть тоже сжимается. Старайтесь не допускать лишнего напряжения в других участках тела, сканируйте его и через выдох сбрасывайте зажим, продолжая при этом напрягать выбранную вами мышцу. Позвольте всему телу пройти через это упражнение – напрягите и расслабьте руки, спину, плечи (их нужно тянуть к ушам, расслабляя при этом шею и голову), пресс, ягодицы, ноги, икры, ступни, пальцы на руках и ногах, не забудьте о лице (можно максимально зажмуриться, подключая рот и нос, а потом расслабить челюсть, приоткрыть глаза, рот, дать языку вывалиться наружу,). Делайте по несколько подходов, поочередно пробудите каждую мышцу.

В-четвертых, артикуляция позвоночника.

Чтобы выполнить данное упражнение, необходимо встать, расставить ноги на ширине плеч, чуть согнуть коленки и медленно, позвонок за позвонком опускаться к полу. Важно начать с макушки. С каждым выдохом снимайте напряжение в одной конкретной точке, расслабляйте ее. Когда вы полностью просканируете голову и избавите ее от зажимов, ваш подборок почти упрется в грудную клетку. Затем переходите к расслаблению шеи и верхней части спины. Необходимо прочувствовать каждый позвонок и на выдохе скругляться. Постепенно и мягко опускайтесь вниз, не напрягая при этом плечи и руки, пусть они свисают. Расслабьтесь таким образом до копчика, повисните, колени можно согнуть чуть больше. Подышите, отдохните, а потом так же медленно, позвонок за позвонком начните «собираться», вставать в исходное положение – от копчика к макушке.

В-пятых, резиновый мешок.

Сядьте на пол, прижмите голову к коленям и обхватите их руками, ступни подтяните к ягодицам. Включите воображение – представьте себе, что вы очутились внутри тугого резинового мешка, из которого вам нужно выбраться. Но вот незадача – стоит вам сделать усилие по высвобождению, как вас лихо прибивает обратно к телу. Мешок действительно очень тугой и резиновый, растягивается с трудом, но выбраться необходимо. Сначала «просыпаются» и начинают растягивать мешок через усилие и максимальное напряжение пальцы на руках и ногах, затем к ним подключается уши, нос, лоб, подбородок и, наконец, вся голова, плечи, локти, ступни, коленки, спина, грудная клетка. Имейте в виду, что малейшее расслабление в одном участке тела возвращает его в исходное положение. Боритесь с мешком, и когда вы почувствуете, что достигли пика в напряжении, разорвите мешок (можно подключить голос) и расслабьтесь. Полежите, отдохните, отдышитесь.