Рецепты царской России. Винегрет зимний (постный)

Смешать в салатнице в равных пропорциях: нарезанный отварной картофель, отварную свеклу, отварную репу, соленые огурцы.

Добавить сваренных белых бобов (можно заменить горошком). Горошка или бобов должно быть не менее трети от прочих отварных овощей.

Добавить немного нарезанных корнишонов.

Добавить отварной или маринованной цветной капусты.

Добавить нарезанную зелень (петрушку, укроп, кресс-салат, кинзу, и прочие любые яркие по вкусу растения).

Заправить оливковым или растительным маслом (можно добавить немного уксуса или лимонного сока. Можно использовать горчичный соус).

Винегрет подается в салатнице правильной ровной горкой.

Еще один вариант подачи винегрета - уложить все овощи слоями, придавая форму круглого торта, предварительно заправив из маслом. Украсить листиками зелени.

Историческая справка:

История происхождения винегрета, возможно, началась в Скандинавии, Германии или Англии. В поваренных книгах этих стран в середине XIX века встречается салат, похожий одновременно на современный винегрет и селедку под шубой. Это блюдо готовилось из соленой сельди, вареного картофеля, свеклы, пикулей, тертого яблока и яичных белков. В качестве заправки использовался соус из масла, уксуса, сметаны и яичного желтка.