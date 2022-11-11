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PASSION-КУХНЯ
22:18, 11 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Винегрет зимний (постный)

Ингредиенты: картофель, свекла, репа, соленые огурцы, белые бобы (или горошек), цветная капуста, корнишоны, зелень, оливковое или растительное масло.

Рецепты царской России. Винегрет зимний (постный)
  • Смешать в салатнице в равных пропорциях: нарезанный отварной картофель, отварную свеклу, отварную репу, соленые огурцы.
  • Добавить сваренных белых бобов (можно заменить горошком). Горошка или бобов должно быть не менее трети от прочих отварных овощей.
  • Добавить немного нарезанных корнишонов.
  • Добавить отварной или маринованной цветной капусты.
  • Добавить нарезанную зелень (петрушку, укроп, кресс-салат, кинзу, и прочие любые яркие по вкусу растения).
  • Заправить оливковым или растительным маслом (можно добавить немного уксуса или лимонного сока. Можно использовать горчичный соус).

Винегрет подается в салатнице правильной ровной горкой.

Еще один вариант подачи винегрета - уложить все овощи слоями, придавая форму круглого торта, предварительно заправив из маслом. Украсить листиками зелени.

Историческая справка:

История происхождения винегрета, возможно, началась в Скандинавии, Германии или Англии. В поваренных книгах этих стран в середине XIX века встречается салат, похожий одновременно на современный винегрет и селедку под шубой. Это блюдо готовилось из соленой сельди, вареного картофеля, свеклы, пикулей, тертого яблока и яичных белков. В качестве заправки использовался соус из масла, уксуса, сметаны и яичного желтка.

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