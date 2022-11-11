Рецепты царской России. Винегрет зимний (постный)
Ингредиенты: картофель, свекла, репа, соленые огурцы, белые бобы (или горошек), цветная капуста, корнишоны, зелень, оливковое или растительное масло.
- Смешать в салатнице в равных пропорциях: нарезанный отварной картофель, отварную свеклу, отварную репу, соленые огурцы.
- Добавить сваренных белых бобов (можно заменить горошком). Горошка или бобов должно быть не менее трети от прочих отварных овощей.
- Добавить немного нарезанных корнишонов.
- Добавить отварной или маринованной цветной капусты.
- Добавить нарезанную зелень (петрушку, укроп, кресс-салат, кинзу, и прочие любые яркие по вкусу растения).
- Заправить оливковым или растительным маслом (можно добавить немного уксуса или лимонного сока. Можно использовать горчичный соус).
Винегрет подается в салатнице правильной ровной горкой.
Еще один вариант подачи винегрета - уложить все овощи слоями, придавая форму круглого торта, предварительно заправив из маслом. Украсить листиками зелени.
Историческая справка:
История происхождения винегрета, возможно, началась в Скандинавии, Германии или Англии. В поваренных книгах этих стран в середине XIX века встречается салат, похожий одновременно на современный винегрет и селедку под шубой. Это блюдо готовилось из соленой сельди, вареного картофеля, свеклы, пикулей, тертого яблока и яичных белков. В качестве заправки использовался соус из масла, уксуса, сметаны и яичного желтка.