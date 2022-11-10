13:41, 10 ноября 2022
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Рецепты царской России. Говядина «Гусарская печень»
Ингредиенты: говядина, сливочное масло, репчатый лук, черный перец, соль, сыр, белый хлеб, куриное яйцо.
- Кусок говядины (1,2 кг) без жира и кости хорошенько отбить, посолить.
- Слегка пожарить мясо в духовке или на вертеле (можно использовать вертел в духовке).
- Надрезать поджаренное мясо наискось в несколько слоев, тонкими ломтями.
- Сделать фарш: мелко порезать две луковицы, влить в лук 100 грамм сливочного растопленного масла, или свежего оливкового, потереть 50 грамм сыра, выбить два яйца, покрошить 200 грамм белого хлеба, добавить соль и перец. Перемешать в густую массу.
- Нафаршировать мясо фаршем, перевязать его шпагатом, положить в кастрюлю с крышкой, или в духовку.
- Тушить мясо в духовке или в кастрюле примерно полчаса.
Историческая справка:
Слово «говядина» произошло от древнерусского «говадо», что означает «крупный рогатый скот».
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