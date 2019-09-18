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Звезды шоу «Орел и Решка» Антон Лаврентьев и Алина Астровская станут мужем и женой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Антон Лаврентьев и Алина Астровская

Фото: Instagram

Ведущие долго скрывали свой роман.

Ведущие популярной программы о путешествиях «Орел и решка» 35-летний Антон Лаврентьев и 29-летняя Алина Астровская станут мужем и женой. Подробности о торжестве пока находятся под завесой тайны.

Антон и Алина

Антон Лаврентьев стал известным после того, как в паре с Марией Иваковой начал вести шоу «Орел и решка. Шопинг». Поклонники программы были уверены: Антон и Мария – пара. Но позже выяснилось, что сердце Лаврентьева завоевала другая его коллега, а Мария сейчас встречается с актером Никитой Ефремовым.

Алина – близкая подруга Регины Тодоренко, которая тоже несколько сезонов вела программу. На Тодоренко с Топаловым «отрывались» все вместе: и Лаврентьев с Астровской, и Ивакова с Ефремовым (последняя пара именно на свадьбе перестала скрывать свои отношения, - прим. ред.).

Антон и Алина

Фото: Instagram

29-летняя Астровская замуж успела сходить уже дважды. Впервые в загс она отправилась в 18-летнем возрасте с футболистом Евгением Бредуном. Вторым мужем телеведущей был бизнесмен Игорь.

Антон Лаврентьев долгое время встречался со своим пиар-менеджером Ириной Шелест, но незадолго до планируемой свадьбы они расстались.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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