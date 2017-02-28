Лучший фильм по версии членов жюри «Оскара», как выяснилось, стоит посмотреть не только из-за прекрасной режиссерской работы и талантливых актеров

В Лос-Анджелесе на днях вручили премию «Оскар». Лучшим фильмом стала картина Барри Дженкинса «Лунный свет». Кроме того, сыгравший в ленте 43-летний Махершала Али получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.

После церемонии Calvin Klein представили новую рекламную кампанию, в которой Али продемонстрировал обнаженный торс.

Более горячие кадры получились у 27-летнего Треванте Родеса, который также сыграл в фильме Дженкинса и обнажился для CK.

Теперь посмотреть фильм «Лунный свет» стало еще интереснее, не так ли?

Фото: Calvin Klein