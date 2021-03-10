Финалистка проекта «Пацанки» Ирина Голощапова впервые стала мамой

Как уточнили счастливые родители, малышку назвали Викторией. В среду, 10 марта, Ирина с дочерью вернулись домой, где ее ждал сюрприз от супруга Романа Базыля.

Ребенок родился еще 3 марта, однако Голощапова поделилась новостью только сейчас. Она показала подписчикам момент выписки из роддома. На снимке девушка позирует вместе с супругом и младенцем. «Мы очень тебя любим, родная. Спасибо Вселенной за тебя. Наша Виктория Романовна», — подписала она пост.