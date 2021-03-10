Финалистка проекта «Пацанки» Ирина Голощапова впервые стала мамой
Фото: instagram.com/irina_goloshapova20
Как уточнили счастливые родители, малышку назвали Викторией. В среду, 10 марта, Ирина с дочерью вернулись домой, где ее ждал сюрприз от супруга Романа Базыля.
Ребенок родился еще 3 марта, однако Голощапова поделилась новостью только сейчас. Она показала подписчикам момент выписки из роддома. На снимке девушка позирует вместе с супругом и младенцем. «Мы очень тебя любим, родная. Спасибо Вселенной за тебя. Наша Виктория Романовна», — подписала она пост.
Позже она поделилась снимками того, какой сюрприз ее ждал дома. Роман преподнес любимой пионы, украсил квартиру воздушными шарами.
Напомним, Ирина и Роман поженились в ноябре 2020 года. Блондинка выходила замуж беременной. Она выбрала для свадьбы наряд простого кроя, украшенный кружевом. Церемония прошла в узком семейном кругу и без коллег по телепроекту.
Голощапова принимала участие в четвертом сезоне «Пацанок». Ей удалось дойти до финала, а также найти подруг. В частности, Ирина поддерживает теплое общение с Дианой Чрагян.
Фото: Instagram/@irina_goloshapova20
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