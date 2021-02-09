Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили прав за езду в нетрезвом виде

Актера Вячеслава Гришечкина, известного своей ролью в сериале «Солдаты», лишили прав за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошел ещё в 2020 году, однако решение по этому вопросу было принято только сейчас.

Сам актер не согласен с решением суда, и свою вину не признал. По его словам, он действительно был пьян, но не был при этом за рулём.

Он заявил, что возвращался домой из ночного клуба, и поймал автомобиль. Водитель, по словам актера, узнал его и сам предложил подвезти. На половине дороги их остановили инспекторы ДПС. При этом водитель внезапно перелез на заднее сиденье, потому что у него не было прав. А сам Гришечкин, который сел на переднем пассажирском кресле, перелез на водительское, чтобы ему было удобнее разговаривать с представителями закона. Непосредственно во время движения автомобиля за рулём он, по собственным утверждениям актера, не сидел.

Судя по приговору, сотрудники правоохранительных органов в этот рассказ не особенно поверили.

Гришечкин стал не первой знаменитостью, у которого возникли проблемы с сотрудниками ГИБДД, сыну Жасмин запретили водить машину за огромное количество штрафов.

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