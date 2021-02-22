Звездный нумеролог предсказал судьбу Дмитрия Шепелева
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
Нумеролог предупреждают: «Дмитрий Шепелев родился 25 января 1983 года — в нумерологии этот день называется «день судьбы». Он носитель тысячного знака — знака известности. Таким людям среднего пути не дано, поэтому Дмитрий должен всегда стремиться к росту, иначе пойдет спад. У Шепелева волевой характер, он всегда достигает своих целей. Талантливый, душевный, воспринимает чужую боль близко к сердцу. Обладает громадной харизмой, удачлив, всеми любим, хороший друг. Но при этом в быту характер тяжелый, можно сказать, даже невыносимый: ворчун, и с годами это будет только усугубляться. Также из отрицательных качеств - злопамятность, ревность, гордыня, категоричность, амбициозность». Об этом Клара Кузденбаева рассказала «Комсомольской правде».
Фото: @dmitryshepelev / Instagram
О новой возлюбленной эксперт рассказала так: «Екатерина родилась 19 февраля 1983 года — «день любознательного оптимизма». И для нее в 38 лет наступает время успеха, славы и материнства. От Шепелева она родит девочку. С Дмитрием они идеально друг другу подходят: Екатерина по своей сути миротворец, и только она сможет выдержать тяжелый характер партнера, а он для нее будет донором энергии. Кроме того, прекрасная совместимость по стихиям: они оба Водолеи. Чтобы удача была на стороне пары, им нужно много путешествовать, иметь хобби и увлечения. Тогда жизнь будет насыщенной и интересной, и партнеры никогда не надоедят друг другу. Однако, есть вероятность, что Дмитрию и Екатерине будет не хватать душевного тепла: это связано с тем, что Катя достаточно жесткий человек. Умна, хитра и, в отличие от партнера, привязана к деньгам».
Сам Шепелев готовится стать отцом во второй раз — его невеста Екатерина ждет ребенка. Родители Фриске, узнав об этом, довольно агрессивно прокомментировали известие прессе.
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Фото: @dmitryshepelev / Instagram
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