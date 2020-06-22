Звездные романы и популярность в кино: чем сейчас живет «наркоманка Мел» из сериала «Клон»
Фото: Кадр фильма
41-летняя Дебора Фарабелла — одна из самых ярких звезд сериала «Клон» востребована в кино: ежегодно на экраны выходит фильм с ее участием, а то и сразу два. В киноиндустрии она была востребована с ранних лет, так как ее мать и отец тоже были актерами и у них был собственный театр в городе Белу-Оризонти. Поэтому первые шаги на сцене и в кино она сделала достаточно рано.
Фото: Instagram Деборы Фарабеллы
У 16 лет юная Дебора Фарабелла уже играла в двух спектаклях в родительском театре и параллельно училась актерскому мастерству и грызла гранит науки на факультете рекламы — жизнь юной артистки была насыщенной и интересной. Кстати, актрисой стала и старшая сестра Деборы Синтия, с которой они невероятно похожи внешне.
Дебют в кино состоялся, когда Деборе было 19 лет, она без труда прошла кастинг в сериал «Кружева». После последовал контракт с Аргентинской киностудией, снимавшей сериала «Детвора». График работы в чужой стране был настолько плотным и утомляющим, что Дебора вскоре вернулась на родину, оставив в Аргентине свою первую любовь.
Фото: Instagram Деборы Фарабеллы
В Бразилии актриса сразу же получила роль, которая изменила ее будущее. Во время съемок в сериале «Ангел, yпaвший с небес» Дебору заметила одна из самых востребованных актрис, сценаристов и режиссеров Глория Пирес. Тогда она подбирала актеров в сериал «Клон», к которому написала сценарий. 22-летняя Фарабелла настолько впечатлила своей игрой, что Пирес пригласила ее на съемки без проб.
Фото: Кадр фильма
Деборе досталась непростая роль Мел — трудного подростка-наркомана, дочери богатых родителей Лукаса и Маисы. Работа в проекте настолько выматывала актрису, что она впала в депрессию. Киностудия сняла ей квартиру на берегу океана, чтобы она могла немного отвлекаться от своего трудного персонажа, но ничего не помогало. Раз за разом Деборе Фарабелле требовалось все больше времени, чтобы восстановиться после рабочего съемочного дня.
Несколько раз Фарабелла даже не приезжала на съемки. И тогда ее перед камерой заменяла сестра Синтия. Зрители подвоха даже не заметили.
Игру актрисы приняли на ура и критики, и зрители. После завершения съемок в «Клоне» Дебора сказала в одном из интервью: «Фильм сделал меня известной, но в то же время и несчастной, настолько тяжело мне давалась роль Мел».
Но в то же время именно «Клон» дал Деборе Фарабелле дорогу в полнометражное кино. И в последующие после сериала 20 лет она сыграла в нескольких десятках фильмов.
Личная жизнь Деборы тоже похожа на кино: у нее в жизни было много романов со звездными мужчинами, но ни с одним из них ее романы не были долговечными.
Первой любовью актрисы стал ее партнер по аргентинскому сериалу «Детвора» Андре Курсину, но с ним она рассталась сразу же по окончании съемок. Через год она встретила актера Даниэля де Оливейру. Их роман длился три года, и поклонники были уверены, что они поженятся. Но мужем актрисы стал музыкант Эдуардо Иполито. В 2009 году у пары родилась дочь Нина, но всего через год после ее появления на свет Дебора и Эдуардо развелись.
После у нее был двухлетний роман с актером Даниэлем Алвимом.
Но на схъемках популярного сериала «Проспект Бразили» Дебора сблизилась со своим партнером Мурилу Бенисиу, который играл ее отца в сериале «Клон». И через 10 лет после их знакомства у них начался роман.
Фото: Кадр фильма
Они прожили вместе 7 лет. Поклонники пары замечали, что Мурилу носит обручальное кольцо, когда выходит в сет с Деборой, но нет официального подтверждения того, что они были женаты. Весной 2019-го Фарабелла и Бенисио объявили о расставании.
Фото: Instagram Деборы Фарабеллы
И уже через полгода Дебора представила публике нового избранника — актера Густаво Ваза, с которым играла в сериале «Араваны» и в фильме «Слетая с катушек».
О том, как сейчас выглядят звезды сериала «Клон», читайте на сайте Passion.ru. А из нашей постоянной рубрики «Было-стало» вы узнаете, как с годами менялись звезды российского и мирового кино, а также другие известные личности.
Фото: Instagram Деборы и Сесилии Фарабеллы, кадры сериала
Видео: сериал «Клон»/ телеканал МИР
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