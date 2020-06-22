Звездные романы и популярность в кино: чем сейчас живет «наркоманка Мел» из сериала «Клон»

Личная жизнь Деборы тоже похожа на кино: у нее в жизни было много романов со звездными мужчинами, но ни с одним из них ее романы не были долговечными.

Первой любовью актрисы стал ее партнер по аргентинскому сериалу «Детвора» Андре Курсину, но с ним она рассталась сразу же по окончании съемок. Через год она встретила актера Даниэля де Оливейру. Их роман длился три года, и поклонники были уверены, что они поженятся. Но мужем актрисы стал музыкант Эдуардо Иполито. В 2009 году у пары родилась дочь Нина, но всего через год после ее появления на свет Дебора и Эдуардо развелись.

После у нее был двухлетний роман с актером Даниэлем Алвимом.

Но на схъемках популярного сериала «Проспект Бразили» Дебора сблизилась со своим партнером Мурилу Бенисиу, который играл ее отца в сериале «Клон». И через 10 лет после их знакомства у них начался роман.