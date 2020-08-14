Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова повторила знаменитую сцену из «Грязных танцев»

38-летняя Екатерина Волкова во время отдыха на берегу реки обнаружила лестницу, которая напомнила ей место из фильма «Грязные танцы». Звезда сериала «Воронины» повторила знаменитую сцену из фильма, спародировав Дженнифер Грей — исполнительницу роли Бейби.

«Настроение "малышка из Грязных танцев". Врываемся в пятницу с правильным настроем», — подписала актриса видео.