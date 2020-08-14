Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова повторила знаменитую сцену из «Грязных танцев»
Фото: www.instagram.com/volkovihome/
38-летняя Екатерина Волкова во время отдыха на берегу реки обнаружила лестницу, которая напомнила ей место из фильма «Грязные танцы». Звезда сериала «Воронины» повторила знаменитую сцену из фильма, спародировав Дженнифер Грей — исполнительницу роли Бейби.
«Настроение "малышка из Грязных танцев". Врываемся в пятницу с правильным настроем», — подписала актриса видео.
Екатерина так мастерски передала эмоции и движения Бэйби, что подписчики оставили сотни комментариев под роликом.
«Ого! Один в один просто!», «Здорово просто!», «Супер. Обожаю этот фильм. Завтра посмотрю на видео-кассете. Вы сделали сегодня мой день», «Супер! Спасибо за настроение!», «Катюша супер, вот что значит талант!!! Обожаю этот фильм!», «Шикарная», «Классная, похоже, только надо было кудряшки сделать», «Просто супер», — выразили они свои эмоции.
В чьем исполнении знаменитая сцена вам понравилась больше?
Фото и видео: Instagram Екатерины Волковой
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