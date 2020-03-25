Как сейчас выглядит Бэйби из популярного фильма «Грязные танцы»

На экранах она стала появляться еще в юности, а в начале 80-х годов в ее послужном списке появились работы в фильмах «Красный рассвет» и «Клуб «Коттон»» Фрэнсиса Форда Копполы.

Мировой успех пришел к ней после съемок в «Грязных танцах». Фильм собрал в миром прокате более 200 млн долларов (на производство потратили 6 млн, — прим. ред.). Дженнифер Грей успешно сыграла 17-летнюю Бэйби, когда сама была на 10 лет старше, и получила номинацию на «Золотой глобус» — единственную престижную награду в своей карьере.

Дуэт с Патриком Суэйзи — стал пиком ее карьеры. После «Грязных танцев» ей уже не предлагали главных ролей, а фильмы с ее участием не пользовались такой же любовью зрителей.

Телевизионная карьера Дженнифер Грей была более удачной, чем в большом кино. Она сыграла в телевизионных драмах «Убийство на Миссисипи», «Криминальное правосудие», «Дело об убийстве» и других. Дженнифер Грей даже появлялась в эпизодах в культовом сериале «Друзья».