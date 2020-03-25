Как сейчас выглядит Бэйби из популярного фильма «Грязные танцы»
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Фото: Кадр фильма
Фильм о неравной любви юной Фрэнсис Хаусман (Бэйби) из интеллигентной семьи и танцовщика Джонни стал мировым хитом. Миллионы девушек не могли налюбоваться великолепным Патриком Суэйзи и мечтали оказаться на месте актрисы Дженнифер Грей.
Режиссер «Грязных танцев» Эмиль Ардолино выбрал хрупкую и миловидную Дженнифер на роль Бэйби не случайно: у нее была хореографическая и актерская подготовка. Грей родилась в семье актера и танцора Джоэла Грея и актрисы Джо Уайлдер.
Фото: Кадр фильма
На экранах она стала появляться еще в юности, а в начале 80-х годов в ее послужном списке появились работы в фильмах «Красный рассвет» и «Клуб «Коттон»» Фрэнсиса Форда Копполы.
Мировой успех пришел к ней после съемок в «Грязных танцах». Фильм собрал в миром прокате более 200 млн долларов (на производство потратили 6 млн, — прим. ред.). Дженнифер Грей успешно сыграла 17-летнюю Бэйби, когда сама была на 10 лет старше, и получила номинацию на «Золотой глобус» — единственную престижную награду в своей карьере.
Дуэт с Патриком Суэйзи — стал пиком ее карьеры. После «Грязных танцев» ей уже не предлагали главных ролей, а фильмы с ее участием не пользовались такой же любовью зрителей.
Телевизионная карьера Дженнифер Грей была более удачной, чем в большом кино. Она сыграла в телевизионных драмах «Убийство на Миссисипи», «Криминальное правосудие», «Дело об убийстве» и других. Дженнифер Грей даже появлялась в эпизодах в культовом сериале «Друзья».
Фото: East News
Немаловажную роль в закате карьеры «Бэйби» автомобильная авария в 1987 году, за несколько недель до выхода «Грязных танцев». В нее она попала с актером Мэтью Бродериком, с которым начала тайно встречаться во время съемок в фильме «Феррис Бьюллер берет выходной» (сейчас Бродерик женат на Саре Джессике Паркер).
Бродерик спровоцировал ДТП, в котором в другой машине погибли два человека. Из-за депрессии Дженнифер сделала перерыв в карьере. Позже она даже признавалась, что авария лишила ее радости от премьеры «Грязны танцев».
Фото: Кадр фильма
Несмотря на то, что даже спустя несколько лет зрители все еще восхищались миловидной внешностью Грей, сама она была недовольна своим отражением в зеркале. Актриса решилась лечь на стол пластических хирургов и исправит свой узнаваемый нос с горбинкой. Но результат оказался не таким, как она ожидала: Дженнифре Грей изменилась до неузнаваемости.
Решив исправить результат неудачной операции, актриса вновь доверилась медикам, и пожалела об этом еще больше. После корректировки внешности она призналась, что потеряла свою личность.
«Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Было ощущение, как будто я прошла через программу по защите свидетелей или же стала невидимой», — сокрушалась Дженнифер.
Фото: Kinopoisk.ru
Много лет спустя последствия ДТП проявили себя: у актрисы начались проблемы со здоровьем и она долго его восстанавливала. Во время планового МРТ медики обнаружили новообразование в щитовидной железе артистки и удалили его раньше, чем оно успело переродиться в раковую опухоль.
Фото: East News
Личная жизнь звезды «Грязных танцев» сложилась не так давно. Несмотря на то, что ее связывали романтические отношения со многими известными мужчинами (ей приписывали романы даже с Джонни Деппом и Майклом Джеем Фоксом), Дженнифер Грей обрела женское счастье лишь в браке с актером Кларком Греггом. Они поженились в 2001 году, когда Грей был уже 41 год.
У супругов есть 18-летняя дочь Стелла.
Дженнифер Грей принимает участие в теле и кино-проектах, последний ее проект вышел на экраны в 2019-м. Сейчас большую часть времени актриса отдает семье.
Фото: East News, Getty Images, Kinopoisk.ru, кадры фильмов
Видео: «Грязные танцы»
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