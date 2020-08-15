Звезда «Великолепного века» поразила поклонников откровенной фотосессией

Новая фотосессия Мерьем Узерли вызвала широкое обсуждение в Турции. Актриса, известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», позировала фотографу на фоне реки, надев кружевное платье, похожее на пеньюар. При этом на одном из снимков он освободила плечи и едва ли не полностью открыла грудь.