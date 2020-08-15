passion.ru

Звезда «Великолепного века» поразила поклонников откровенной фотосессией

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Мерьем Узерли

Фото: Global Look Press

Недавно отпраздновавшая 37-летие Мерьем Узерли позировала в кружевном платье на берегу озера.

Новая фотосессия Мерьем Узерли вызвала широкое обсуждение в Турции. Актриса, известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», позировала фотографу на фоне реки, надев кружевное платье, похожее на пеньюар. При этом на одном из снимков он освободила плечи и едва ли не полностью открыла грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

📸 @gabo_photos

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Возможно, этими снимками Мерьем решила поблагодарить фанатов за множество присланных поздравлений — 12 августа актрисе исполнилось 37 лет. Благодарность удалась: большинство фоловеров смогли прокомментировать снимки только восхищенными эмоджи.

Примечательно, что словесные комментарии оставляли, в основном, русскоязычные пользователи. «Обожаю тебя», «Безумно шикарная, фотосессия — огонь!», «Ты прекрасней всех», «Russia loves you», — написали поклонники Узерли из России. Мерьем Узерли часто радует поклонников новыми фотосессиями, а недавно она продемонстрировала и детские фото.

_Фото: @meryemuzerlimeryem/Instagram; Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Gerald Matzka, Eventfoto54, AndreasSuhr/face to face, imago stock&people, Felix Hörhager/Global Look Press

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!