Звезда «Улиц разбитых фонарей» Лыков недоволен отсутствием сыновей у наследника-манекенщика
Звезда популярного в нулевых сериала «Улицы разбитых фонарей», актер театра и кино Александр Лыков воспитывает трех внучек и внука. Дочь и сын 59-летнего артиста давно создали свои семьи и растят детей. Однако Лыков признается: он ждет от сына Матвея, ставшего известным манекенщиком, рождения еще одного ребенка. Артисту хочется получить наследника, который сохранит фамилию семьи в мире. Сейчас же Матвей вместе с его супругой Джессикой Стенерос воспитывает двух дочерей.
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Фото: Instagram
«Наследника-то у меня нет родового... От дочки не считаются, потому что это другой род. Это род ее мужа, художников наших петербургских. И фамилия у внука и внучки другая. Хотя вот сама дочка не меняет фамилию. Говорит: «Нет, я что-то не готова пока. Я такой выросла, такой себя ощущаю»... А Матвей пока наследника не родил, у него две девочки. Я ему об этом говорил: «Девчонки — дело хорошее, но они у тебя Стенерос». Понятно, что у них двойная фамилия Лыковы-Стенерос, но они же будут выходить замуж. «Да я понимаю», — отвечает сын», — разоткровеничался Александр Лыков в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Отметим, что дети дочери Александра Лыкова Екатерины старше детей ее брата. Давиду в этом году исполнится 8 лет, а Авдотье — 5.
Матвей Лыков женился на дизайнере Джессике Стенерос 7 лет назад. В 2019 году у них родилась дочь Сиенна, а в апреле 2021-го — ее сестра Лу. Недавно Матвей Лыков показал уникальные кадры со своей свадьбы.
Фото и видео: Instagram; Starface
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