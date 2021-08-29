Звезда «Улиц разбитых фонарей» Лыков недоволен отсутствием сыновей у наследника-манекенщика

Отметим, что дети дочери Александра Лыкова Екатерины старше детей ее брата. Давиду в этом году исполнится 8 лет, а Авдотье — 5.

Матвей Лыков женился на дизайнере Джессике Стенерос 7 лет назад. В 2019 году у них родилась дочь Сиенна, а в апреле 2021-го — ее сестра Лу. Недавно Матвей Лыков показал уникальные кадры со своей свадьбы.