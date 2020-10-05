Топ-модель и сын звезды «Улиц разбитых фонарей» Лыкова показал редкие фото свадьбы
Фото: @matveylykov / Instagram
Матвей Лыков нередко публикует теплые семейные фотографии с супругой-дизайнером Джессикой Стеренос и маленькой дочерью. Семья живет в Париже, откуда делится трогательными совместными снимками. Сын звезды «Улиц разбитых фонарей» входит в топ-10 лучших манекенщиков мира и работает по контракту с брендом Gucci. Пара поженилась 6 лет назад на берегу моря, проведя церемонию в узком кругу близких и друзей. В день годовщины Матвей поделился архивными снимками, на которых показал нежные фото и видео с супругой. Под постом Матвей написал трогательный текст: «К нашему 6-летию! Мы старше и мудрее, но по-прежнему остаемся двумя детьми, которые не могут жить друг без друга».
Фолловеры остались в восторге от кадров моложено и оставили десятки комментариев об их красоте: «Как два ангела!», «Вы прекрасны», «Желаю больше счастливых совместных минут», «Это просто мечта», «Поздравляю! Будте счастливы!», «С годовщиной!!», «Ребята, поздравляем вас с годовщиной ( чугунной свадьбой) !!!! Будьте счастливы долгие-долгие годы! Целуем». Напомним, что 25 января 2019 года у супругов родилась дочь Сиена. Вместе с очаровательной малышкой они путешествуют по миру и публикуют нежные фото.
К слову, недавно мы писали, как Анастасия Задорожная вышла замуж. В Инстаграм звезды появилось фото с возлюбленным, на котором отчетливо видны обручальные кольца.
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Фото и видео: @matveylykov / Instagram
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