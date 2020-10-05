Топ-модель и сын звезды «Улиц разбитых фонарей» Лыкова показал редкие фото свадьбы

Фолловеры остались в восторге от кадров моложено и оставили десятки комментариев об их красоте: «Как два ангела!», «Вы прекрасны», «Желаю больше счастливых совместных минут», «Это просто мечта», «Поздравляю! Будте счастливы!», «С годовщиной!!», «Ребята, поздравляем вас с годовщиной ( чугунной свадьбой) !!!! Будьте счастливы долгие-долгие годы! Целуем». Напомним, что 25 января 2019 года у супругов родилась дочь Сиена. Вместе с очаровательной малышкой они путешествуют по миру и публикуют нежные фото.

К слову, недавно мы писали, как Анастасия Задорожная вышла замуж. В Инстаграм звезды появилось фото с возлюбленным, на котором отчетливо видны обручальные кольца.

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