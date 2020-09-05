Звезда «Сумерек» Келлан Латс снова готовится стать отцом после потери ребенка
Фото: Instagram/ @brittanylynnlutz
В начале 2020 года Келлан и Британи Латс пережили большую утрату. Долгожданный первый ребенок пары не смог появиться на свет: на шестом месяце беременности у жены актера случился выкидыш. Оба тяжело переживали это событие, но, похоже, сегодня пара снова готовится стать родителями.
Радостную новость звезда сумерек сообщил во время совместного эфира пары на станице его жены. «Мы снова беременны! Если вы не знали — мы снова беременны!» — поделился с подписчиками Келлан. Жена актера Бриттани поблагодарила всех своих поклонников за добрые слова поддержки и отметила, что новая беременность стала для супругов настоящим сюрпризом.
Келлан Латс прославился благодаря кинофраншизе «Сумерки», в которой исполнил роль вампира Эммета Каллена. Ему приписывали романы со многими звездами, в их числе Майли Сайрус, Ольга Куриленко и другие, но эти отношения актер отрицал. В 2017 году он женился на телеведущей христианского телеканала Бриттани Гонзалес. В 2019 году стало известно. что пара ждет ребенка. К сожалению, супруги потеряли малыша: у Бриттани случился выкидыш на шестом месяце беременности.
Фото и видео: Instagram
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