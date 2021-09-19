Звезда стэндапа Юлия Ахмедова требует от застройщика 4 млн за опоздание со сдачей дома

Креативный продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова решила судиться с застройщиком, из-за которого получила новое жилье на полгода позже ранее оговоренного срока. Как сообщает телеграм-канал Mash, 38-летняя артистка и другие участники олевого строительства подали в суд на компанию, занимавшуюся возведением дома в районе Филевского парка. Сдать его должны были еще в конце 2020-го, но зпо факту закончили лишь летом 2021-го.