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Звезда стэндапа Юлия Ахмедова требует от застройщика 4 млн за опоздание со сдачей дома

38-летняя артистка намерена выскать неустойку и моральный ущерб за то, что вселилась в оплаченную квартиру на полгода позже положенного по договору срока. Вместе с Юлие Ахмедову на строительную компанию подали в суд и другие новоселы, заждавшиеся законных апартаментов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Звезда стэндапа Юлия Ахмедова

Фото: Instagram

Креативный продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова решила судиться с застройщиком, из-за которого получила новое жилье на полгода позже ранее оговоренного срока. Как сообщает телеграм-канал Mash, 38-летняя артистка и другие участники олевого строительства подали в суд на компанию, занимавшуюся возведением дома в районе Филевского парка. Сдать его должны были еще в конце 2020-го, но зпо факту закончили лишь летом 2021-го.

При этом общая сумма претений Ахмедовой составляет порядка 4 млн рублей. Артистка добивается 987 тысяч рублей за опоздание, неустойку в размере чуть более миллиона и еще два — за моральный ущерб.

Ранее Юлия Ахмедова откровенно рассказала о проблемах со своим психологическим здоровьем.

Фото и видео: @yakhmedova/Instagram