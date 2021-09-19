Звезда стэндапа Юлия Ахмедова требует от застройщика 4 млн за опоздание со сдачей дома
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Фото: Instagram
Креативный продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова решила судиться с застройщиком, из-за которого получила новое жилье на полгода позже ранее оговоренного срока. Как сообщает телеграм-канал Mash, 38-летняя артистка и другие участники олевого строительства подали в суд на компанию, занимавшуюся возведением дома в районе Филевского парка. Сдать его должны были еще в конце 2020-го, но зпо факту закончили лишь летом 2021-го.
При этом общая сумма претений Ахмедовой составляет порядка 4 млн рублей. Артистка добивается 987 тысяч рублей за опоздание, неустойку в размере чуть более миллиона и еще два — за моральный ущерб.
Ранее Юлия Ахмедова откровенно рассказала о проблемах со своим психологическим здоровьем.
Фото и видео: @yakhmedova/Instagram