Кто из отечественных и голливудских звезд борется с биполярным расстройством
Причины возникновения БАР
В Голливуде немало звезд, живущих с «биполярочкой». Многие не сразу решились рассказать о заболевании, но спустя время констатировали, что это существенно облегчило им жизнь. К тому же БАР, хоть и требует почти всегда пожизненного приема препаратов и наблюдения, не приводит к деформации личности. По словам специалистов, заболевание имеет наследственную природу, но не имеет предопределенности. И примерно 7% пациентов не имеют никакой отягощенной наследственности. Следовательно, заболевание формируется благодаря сочетанию наследственных и средовых факторов, с большей ролью генетических. Люди с БАР живут, как на качелях (если говорить упрощенно): от ощущения безнадежности и отчаяния, упадка сил и невозможности встать с постели до ярко выраженных эмоциональных подъемов, сопровождающихся всплесками продуктивности. Колебания настроения возможны даже в течение суток, причем, чаще состояние ухудшается по утрам.
Фото: Фото: Instagram @yakhmedova
Юлия Ахмедова
Не так давно этот диагноз обсуждался в свете откровенного интервью Юлии Ахмедовой — она рассказала Ирине Шихман, как живет с биполярным расстройством. Участница шоу Stand Up лечилась в больнице и не один год принимает антидепрессанты под наблюдением врача. Диагноз ей поставили не сразу — БАР легко спутать с депрессией. В моменты, когда эмоциональные «качели» опускались вниз, Юлия не могла, по ее словам, почистить зубы утром — не было сил, а в течение ночи двадцать раз вставала, чтобы проверить, закрыта ли входная дверь. Приняв свою болезнь, Ахметова почувствовала облегчение, ведь теперь она понимает, что с ней происходит. Она всячески благодарит друзей, которые все это время поддерживали ее. Позже Юля узнала, что друзья даже создали чат, где обсуждали, кто следующим поедет проведать и поддержать девушку. Ахмедова рассказывает о своей депрессии со сцены, а также подчеркивает: депрессивные расстройства не лечатся шопингом или дружескими посиделками. А ведь слово депрессия у нас стало жутко замыленным — многие люди до сих пор не понимают, что это серьезная болезнь.
Алеся Кафельникова
Модель Алеся Кафельникова поставила диагноз самостоятельно, во всяком случае она сама написала об этом в Instagram. «Проанализировав сегодня все свои переписки, эмоциональные скачки, используемые смайлы в телефоне, могу твердо заявить, что у меня биполярное расстройство», — писала девушка. У дочери известного теннисиста были проблемы с алкоголем и не только, булимия, плохие отношения с отцом — целый букет, который мог спровоцировать появление БАР, рассуждают ее поклонники. Впрочем, как говорят специалисты, в большинстве случаев биполярное расстройство имеет наследственную природу. А частая смена настроения (от печали до радости) это не есть биполярное расстройство. Также не стоит путать это заболевание с раздвоением личности. Люди с БАР испытывают состояние от супер эйфории до депрессии.
Рэп-исполнитель Гуф
Рэп-исполнитель Гуф рассказывал о «биполярочке» в интервью Ксении Собчак. По словам артиста, он 8 раз лежал в психиатрической больнице. Свое состояние Алексей не облегчает, а лишь усугубляет алкоголем и не только. Впрочем, каждый сам делает выбор: стабилизировать свое состояние, принять болезнь и научиться с ней жить или в буквальном смысле испытывать себя на прочность.
Голливудские звезды
В Голливуде куда больше артистов публично рассказывают о том, что живут с биполярным расстройством. Совсем недавно, во время весеннего карантина, о своем диагнозе рассказала Селена Гомес. Ей диагностировали биполярное расстройство. До этого девушка думала, что страдает от повышенной тревожности и панических атак. К тому же ей пришлось перенести операцию по пересадке почки. Узнав о диагнозе, певице, по ее словам, стало легче. Она поняла, что необходимые препараты и сеансы терапии облегчат ее жизнь.
Дрю Бэрримор живет с БАР больше тридцати лет — диагноз ей поставили в четырнадцать. Актриса рассказывает «коллегам»: «Вы никогда не вылечитесь. Вы просто узнаете, как бороться с проблемами, которые обостряют ваше заболевание». Канье Уэст не так давно узнал о диагнозе, но уже считает БАР своей «суперсилой». Внутренне успокоилась и Мэрайя Кэри — у нее обнаружили заболевание в 2001 году, хотя до этого она грешила на свой тяжелый характер. Оказалось, все дело в психическом заболевании. Что же делать людям, которые понимают, что с их психикой что-то происходит? И что делать близким, глядя на страдающего человека?
Фото: GlobalLookPress
Комментарий специалиста: лечится ли БАР
Течение болезни может быть самым различным, то есть фазы (от мании, эйфории до депрессии) могут переходить одна в другую непосредственно или через период интермиссии. Продолжительность фаз может варьироваться от нескольких часов до нескольких лет. Понятно, что выраженность аффективных нарушений имеет значительный диапазон: от стертых форм, при которых пациент может продолжать вести привычный образ жизни, до форм с неадекватным поведением, требующих изоляции.
Пациенты по-разному попадают к психиатру: депрессивные чаще приходят сами, хотя иногда их приводят родственники, а пациенты с первым гипо- или маниакальным эпизодом чаще приводятся окружающими. БАР довольно успешно лечится. Лекарства принимают длительно, практически пожизненно. Решение о снижении доз препаратов или отмене их при длительной интермиссии принимается только специалистом, располагающим доступом к медицинской документации пациента и длительно наблюдающим его.
Родственники пациентов проходят психообразовательные тренинги. Их роль состоит в поддержке приема лекарств, стимулировании обращения за коррекцией при появлении «первых признаков»: изменения активности, продолжительности сна/уровня аппетита, скорости речи, а также содействие поддержанию стабильного режима дня пациентом.
Фото: Instagram, GlobalLookPress
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