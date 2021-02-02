Кто из отечественных и голливудских звезд борется с биполярным расстройством

Юлия Ахмедова

Не так давно этот диагноз обсуждался в свете откровенного интервью Юлии Ахмедовой — она рассказала Ирине Шихман, как живет с биполярным расстройством. Участница шоу Stand Up лечилась в больнице и не один год принимает антидепрессанты под наблюдением врача. Диагноз ей поставили не сразу — БАР легко спутать с депрессией. В моменты, когда эмоциональные «качели» опускались вниз, Юлия не могла, по ее словам, почистить зубы утром — не было сил, а в течение ночи двадцать раз вставала, чтобы проверить, закрыта ли входная дверь. Приняв свою болезнь, Ахметова почувствовала облегчение, ведь теперь она понимает, что с ней происходит. Она всячески благодарит друзей, которые все это время поддерживали ее. Позже Юля узнала, что друзья даже создали чат, где обсуждали, кто следующим поедет проведать и поддержать девушку. Ахмедова рассказывает о своей депрессии со сцены, а также подчеркивает: депрессивные расстройства не лечатся шопингом или дружескими посиделками. А ведь слово депрессия у нас стало жутко замыленным — многие люди до сих пор не понимают, что это серьезная болезнь.

Алеся Кафельникова

Модель Алеся Кафельникова поставила диагноз самостоятельно, во всяком случае она сама написала об этом в Instagram. «Проанализировав сегодня все свои переписки, эмоциональные скачки, используемые смайлы в телефоне, могу твердо заявить, что у меня биполярное расстройство», — писала девушка. У дочери известного теннисиста были проблемы с алкоголем и не только, булимия, плохие отношения с отцом — целый букет, который мог спровоцировать появление БАР, рассуждают ее поклонники. Впрочем, как говорят специалисты, в большинстве случаев биполярное расстройство имеет наследственную природу. А частая смена настроения (от печали до радости) это не есть биполярное расстройство. Также не стоит путать это заболевание с раздвоением личности. Люди с БАР испытывают состояние от супер эйфории до депрессии.