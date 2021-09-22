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Папина копия: Иван Ургант поздравил дочь с 6-летием и показал ее редкое фото

Звездный телеведущий отпраздновал день рождения своей дочери и показал в Instagram, как выросла его маленькая копия. Подписчики пришли в восторг от сходства Валерии с папой и помимо поздравлений оставили сотни комментариев на этот счет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерии исполнилось 6 лет

Фото: Личный Instagram @urgantcom

Для празднования такого важного события Лера выбрала черный худи с ярким принтом и украсила волосы розовым ободком. Напомним, что всего у Ивана три дочери: Нина и Валерия родились в браке с Наталья Кикнадзе, а старшая Эрика — дочь супруги от первого брака, с которой у ведущего сложились очень теплые отношения.

Поклонники оставили множество комментариев: «Да, вы одинаковые», «Хоть кто-то на папу похож», «Папина дочка… однозначно», «Хорошенькая. Обе дочки похожи на папу», «Очень красивая», «Если бы Ваня был маленькой девочкой», «Какие знакомые глаза», — написали они.

Дочь Нина, названная в честь бабушки — звезды советского кино Нины Ургант, тоже очень похожа на отца и часто получает комплименты по этому поводу в социальных сетях родителя.

Фото и видео: Instagram, Rambler, Global Look Press