Папина копия: Иван Ургант поздравил дочь с 6-летием и показал ее редкое фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @urgantcom
Для празднования такого важного события Лера выбрала черный худи с ярким принтом и украсила волосы розовым ободком. Напомним, что всего у Ивана три дочери: Нина и Валерия родились в браке с Наталья Кикнадзе, а старшая Эрика — дочь супруги от первого брака, с которой у ведущего сложились очень теплые отношения.
Поклонники оставили множество комментариев: «Да, вы одинаковые», «Хоть кто-то на папу похож», «Папина дочка… однозначно», «Хорошенькая. Обе дочки похожи на папу», «Очень красивая», «Если бы Ваня был маленькой девочкой», «Какие знакомые глаза», — написали они.
Дочь Нина, названная в честь бабушки — звезды советского кино Нины Ургант, тоже очень похожа на отца и часто получает комплименты по этому поводу в социальных сетях родителя.
Фото и видео: Instagram, Rambler, Global Look Press