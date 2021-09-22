Папина копия: Иван Ургант поздравил дочь с 6-летием и показал ее редкое фото

Поклонники оставили множество комментариев: «Да, вы одинаковые», «Хоть кто-то на папу похож», «Папина дочка… однозначно», «Хорошенькая. Обе дочки похожи на папу», «Очень красивая», «Если бы Ваня был маленькой девочкой», «Какие знакомые глаза», — написали они.

Дочь Нина, названная в честь бабушки — звезды советского кино Нины Ургант, тоже очень похожа на отца и часто получает комплименты по этому поводу в социальных сетях родителя.