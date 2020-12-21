Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова покорила образом в ярком пальто кораллового оттенка

Звезда сериала «Сладкая жизнь» и последней постановки Константина Богомолова «Бесы» снова продемонстрировала поклонникам отличный вкус, появившись в ярком пальто кораллового оттенка. Его актриса надела на лаконичные черные брюки с черным джемпером. Таким не совсем зимним образом актриса поделилась в своем Instagram.

«И еще одно живое фото! Куда без шапки и шарфа!? Куда, куда — контент пилить! Бронная превращается в фотостудию на открытом воздухе. Земля кипит от концентрации блогеров на квадратный метр! И все хотят быть красивее, легче, благополучнее на страницах веселых картинок. И ничего плохого, и ничего хорошего...», — пишет Мария.

Подписчики отметили элегантность актрисы:

«О! Какая красавица! Светящаяся!», «Роскошная леди», «Мария Невероятная», «Маша, вы, как всегда, на высоте, очень красивы», «Мария, какая вы красивая!», «Очень красивое пальто», «Какая элегантная!».

В Instagram Марии Шумаковой можно увидеть множество стильных образов, ее подписчики часто признаются, что берут с актрисы пример и нередко пытаются повторить ее аутфиты.