Звезда сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян скончался на 60-м году жизни

Артур Диланян хорошо известен публике своими ролями в картинах «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два», он играл на сцене Московского армянского театра, занимался дубляжем, а также работал как сценарист и продюсер.

Ранее стало известно о смерти отца певицы Pink, Джима Мура, который скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти родителя рассказала сама исполнительница в своем Instagram.