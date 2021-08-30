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Звезда сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян скончался на 60-м году жизни

Актер известен своими ролями в таких проектах, как «Дважды два», «Детективы», «Последний из Магикян», «Рая знает все!» и других. Кроме того, артист играл на сцене Московского армянского театра.
Звезда сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян скончался на 60-м году жизни

Актер театра и кино Артур Диланян скончался в Москве. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Мужчине было 59 лет. Причиной смерти, предположительно, стала сердечная недостаточность. Уточняется, что актер и ранее жаловался на проблемы с сердцем.

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Артур Диланян в сериале «Кухня»

Фото: Кадр из сериала

Как стало известно журналистам, Диланян скончался 29 августа, в воскресенье. Ему стало плохо на улице в районе ВДНХ — он почувствовал недомогание, и ему вызвали «скорую», однако прибывшие на место врачи не смогли ему помочь. По информации, опубликованной на страницу Facebook Московского армянского театра, артисту стало плохо прямо во время спектакля.

Дата и место похорон актера не известны.

Артур Диланян хорошо известен публике своими ролями в картинах «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два», он играл на сцене Московского армянского театра, занимался дубляжем, а также работал как сценарист и продюсер.

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Фото: кадры из сериалов

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