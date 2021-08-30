Звезда сериалов «Кухня» и «Воронины» Артур Диланян скончался на 60-м году жизни
Актер театра и кино Артур Диланян скончался в Москве. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Мужчине было 59 лет. Причиной смерти, предположительно, стала сердечная недостаточность. Уточняется, что актер и ранее жаловался на проблемы с сердцем.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из сериала
Как стало известно журналистам, Диланян скончался 29 августа, в воскресенье. Ему стало плохо на улице в районе ВДНХ — он почувствовал недомогание, и ему вызвали «скорую», однако прибывшие на место врачи не смогли ему помочь. По информации, опубликованной на страницу Facebook Московского армянского театра, артисту стало плохо прямо во время спектакля.
Дата и место похорон актера не известны.
Артур Диланян хорошо известен публике своими ролями в картинах «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян», «Джокер», «Пятницкий» и «Дважды два», он играл на сцене Московского армянского театра, занимался дубляжем, а также работал как сценарист и продюсер.
Ранее стало известно о смерти отца певицы Pink, Джима Мура, который скончался после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти родителя рассказала сама исполнительница в своем Instagram.
Фото: кадры из сериалов
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!