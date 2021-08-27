«Навсегда»: у певицы Пинк умер отец
Ветеран боевых действий во Вьетнаме несколько лет боролся с раком предстательной железы. За день до случившегося, певица выложила фотографию, где они вместе с папой исполняют на сцене песню под гитару. А сегодня — опубликовала уже черно-белые снимки из счастливого прошлого, где Алиша (настоящее имя) еще совсем маленькая. А также, где они вместе танцуют на ее свадьбе с Кэри Хартом.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @pink
Любящая дочь очень трогательно подписала прощальный пост: «Навсегда», — написала она. Армия поклонников поддержала звезду в трудную минуту — соболезнования выразили тысячи людей со всего мира.
Родители Пинк развелись, когда она была еще ребенком, но позже, папа встретил «любовь всей своей жизни», вторую супругу Грейс. У веселого и жизнерадостного Джима, который находил в себе силы шутить даже после тяжелой химиотерапии, остались жена, дети и внуки. Включая, детей самой артистки.
Напомним, что Пинк подарила родителям двух внуков. Знаменитость впервые стала мамой в 2011 году. У нее родилась дочь Уиллоу Сейдж. А в конце декабря 2016-го Пинк и ее муж профессиональный мотогонщик Кэри Харт стали родителями во второй раз. На свет появился их сын Джеймсон Мун.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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