«Навсегда»: у певицы Пинк умер отец

Родители Пинк развелись, когда она была еще ребенком, но позже, папа встретил «любовь всей своей жизни», вторую супругу Грейс. У веселого и жизнерадостного Джима, который находил в себе силы шутить даже после тяжелой химиотерапии, остались жена, дети и внуки. Включая, детей самой артистки.

Напомним, что Пинк подарила родителям двух внуков. Знаменитость впервые стала мамой в 2011 году. У нее родилась дочь Уиллоу Сейдж. А в конце декабря 2016-го Пинк и ее муж профессиональный мотогонщик Кэри Харт стали родителями во второй раз. На свет появился их сын Джеймсон Мун.