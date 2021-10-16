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Алена Хмельницкая сообщила о смерти отца

Актриса рассказала о несчастье в семье на своей странице в соцсетях. Ее отец Александр Хмельницкий был артистом балета в Большом театре и преподавал в хореографических учебных заведениях. Последние годы он вместе с супругой жил и работал с учениками в Германии.
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Алена Хмельницкая

Фото: East News Russia

Актриса театра и кино, звезда популярного в 90-х сериала «Сердца трех» Алена Хмельницкая потеряла отца. Бывший артист балета Большого театра, хореограф Александр Хмельницкй скончался на 84-м году жизни. Об этом сообшила сама Алена в соцсетях, не указав причину смерти. 50-летняя актриса поделилась серией трогательных архивных снимков с отцом.

«Всё. Не стало моего папы... Подробности о месте и времени прощания сообщу позже», — лаконично подписала пост актриса.

В последние годы Александр Хмельницкий и его супруга, балетмейстер Валентина Савина жили и работали в Германии. Там пара преподавала на хореографических курсах. В молодые годы Хмельницкий и Савина более 20 лет отдали выступлениям на сцене Большого театра.

Ранее Алена Хмельницкая рассказала о том, что перенесла коронавирус, который сильно повлиял на ее здоровье и самочувствие.

Фото и видео: @alyona_xmelik/Instagram; East News; Anatoly Lomokhov/Global Look Press