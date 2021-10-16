Алена Хмельницкая сообщила о смерти отца

«Всё. Не стало моего папы... Подробности о месте и времени прощания сообщу позже», — лаконично подписала пост актриса.

В последние годы Александр Хмельницкий и его супруга, балетмейстер Валентина Савина жили и работали в Германии. Там пара преподавала на хореографических курсах. В молодые годы Хмельницкий и Савина более 20 лет отдали выступлениям на сцене Большого театра.

Ранее Алена Хмельницкая рассказала о том, что перенесла коронавирус, который сильно повлиял на ее здоровье и самочувствие.