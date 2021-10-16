Алена Хмельницкая сообщила о смерти отца
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Фото: East News Russia
Актриса театра и кино, звезда популярного в 90-х сериала «Сердца трех» Алена Хмельницкая потеряла отца. Бывший артист балета Большого театра, хореограф Александр Хмельницкй скончался на 84-м году жизни. Об этом сообшила сама Алена в соцсетях, не указав причину смерти. 50-летняя актриса поделилась серией трогательных архивных снимков с отцом.
«Всё. Не стало моего папы... Подробности о месте и времени прощания сообщу позже», — лаконично подписала пост актриса.
В последние годы Александр Хмельницкий и его супруга, балетмейстер Валентина Савина жили и работали в Германии. Там пара преподавала на хореографических курсах. В молодые годы Хмельницкий и Савина более 20 лет отдали выступлениям на сцене Большого театра.
Ранее Алена Хмельницкая рассказала о том, что перенесла коронавирус, который сильно повлиял на ее здоровье и самочувствие.
Фото и видео: @alyona_xmelik/Instagram; East News; Anatoly Lomokhov/Global Look Press