Алена Хмельницкая восстанавливает организм под капельницами после болезни

Для полного восстановления звезды, специалистами было назначено лечение в несколько этапов. Ей ставят капельницы и проводят детокс-процедуры: «Необходимо диагностировать произошедшие изменения, которые оставил после себя COVID-19. Поэтому первоочередная задача — получить консультацию лечащего врача и сделать комплексный анализ крови. Второй этап — курс детокса и восстановительных капельниц», — поделилась она.

Также актриса учится дыхательным практикам на основе йоги и аюрведы, проходит тепловые процедуры для снятия воспаления, ей делают восстановительный массаж. «Если вовремя не заняться восстановлением организма, последствия от коронавируса могут привести к самым серьезным осложнениям», — предупреждает Алена Хмельницкая.

Хмельницкая переболела ковидом в начале года — отмечать 50-летие ей пришлось в кровати. Актриса рассказывала, что одним из самым неприятных последствий стала бессонница. «На фоне ковида перестала спать. Совсем! Ни днём, ни ночью», — жаловалась Алена.