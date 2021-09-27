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Алена Хмельницкая восстанавливает организм под капельницами после болезни

В начале года актриса переболела коронавирусом, в результате чего, вынуждена была обратиться в частную клинику. Хмельницкая убеждена, что без своевременного и грамотного восстановления от тяжелого недуга, последствия могут быть самыми тяжелыми.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Хмельницкая перенесла коронавирус в начале года

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Для полного восстановления звезды, специалистами было назначено лечение в несколько этапов. Ей ставят капельницы и проводят детокс-процедуры: «Необходимо диагностировать произошедшие изменения, которые оставил после себя COVID-19. Поэтому первоочередная задача — получить консультацию лечащего врача и сделать комплексный анализ крови. Второй этап — курс детокса и восстановительных капельниц», — поделилась она.

Также актриса учится дыхательным практикам на основе йоги и аюрведы, проходит тепловые процедуры для снятия воспаления, ей делают восстановительный массаж. «Если вовремя не заняться восстановлением организма, последствия от коронавируса могут привести к самым серьезным осложнениям», — предупреждает Алена Хмельницкая.

Хмельницкая переболела ковидом в начале года — отмечать 50-летие ей пришлось в кровати. Актриса рассказывала, что одним из самым неприятных последствий стала бессонница. «На фоне ковида перестала спать. Совсем! Ни днём, ни ночью», — жаловалась Алена.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram