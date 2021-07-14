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Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова рассказала, почему скрывает лицо дочери

Вместе с супругом Дмитрием Пристансковым она нередко появляется на мероприятиях, но совместных фотографий в блоге актрисы не так уж много.
Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова рассказала, почему скрывает лицо дочери

Актриса Анна Пескова в своем интервью Passion.ru рассказала о личной жизни, знакомстве с мужем, воспитании дочери и о том, почему она не часто публикует фотографии с семьей в своем блоге.

С кинопродюсером Дмитрием Пристансковым Анна состоит в браке с 2016 года, у них есть общая дочь Анастасия.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Пескова

Фото: @anna.peskova

«Мы познакомились случайно в компании общих друзей. Как-то сидели вечером в кафе, обсуждали нашу предстоящую поездку на горнолыжный курорт во Францию. Туда же пришел и Дима, чтобы передать гостинцы нашему общему другу. Мы познакомились, но вновь увиделись лишь через несколько месяцев, когда он пригласил меня на выставку Коровина в Третьяковскую галерею», – вспоминает актриса.

Анна призналась, что, в отличие от многих звезд, которые держат в секрете личную жизнь, близких и детей, она не пытается ничего скрывать.

«Я бы не сказала, что скрываю свою семью. Путешествуем мы вместе: и я сопровождаю Диму в его рабочих поездках, и он ездит со мной. Мы нередко появляемся вдвоем на мероприятиях» – говорит она.

А вот дочь выкладывать она старается поменьше – из уважения к выбору своего ребенка.

«Да, я не показываю лицо дочки, считаю, что Настюша должна сама принять такое решение — хочет ли она появляться в моем Instagram, или ей комфортнее оставаться за его пределами», – объяснила она.

Делать из девочки звезду она тоже не хочет – Настя должна принять решение сама.

«Дочка ходит в сад и детскую балетную студию, очень любит танцевать. А кем она станет? Выбор за ней. Если Настенька скажет, что хочет быть актрисой, я поддержку ее. В то же время она хоть и творческая девочка, но от папы унаследовала ум и целеустремленность. И если дочка пойдет по его стопам, я тоже буду счастлива».

Фото: Instagram Анны Песковой

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