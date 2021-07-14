Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова рассказала, почему скрывает лицо дочери

Анна призналась, что, в отличие от многих звезд, которые держат в секрете личную жизнь, близких и детей, она не пытается ничего скрывать.

«Я бы не сказала, что скрываю свою семью. Путешествуем мы вместе: и я сопровождаю Диму в его рабочих поездках, и он ездит со мной. Мы нередко появляемся вдвоем на мероприятиях» – говорит она.

А вот дочь выкладывать она старается поменьше – из уважения к выбору своего ребенка.

«Да, я не показываю лицо дочки, считаю, что Настюша должна сама принять такое решение — хочет ли она появляться в моем Instagram, или ей комфортнее оставаться за его пределами», – объяснила она.

Делать из девочки звезду она тоже не хочет – Настя должна принять решение сама.

«Дочка ходит в сад и детскую балетную студию, очень любит танцевать. А кем она станет? Выбор за ней. Если Настенька скажет, что хочет быть актрисой, я поддержку ее. В то же время она хоть и творческая девочка, но от папы унаследовала ум и целеустремленность. И если дочка пойдет по его стопам, я тоже буду счастлива».