Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова рассказала, почему скрывает лицо дочери
Актриса Анна Пескова в своем интервью Passion.ru рассказала о личной жизни, знакомстве с мужем, воспитании дочери и о том, почему она не часто публикует фотографии с семьей в своем блоге.
С кинопродюсером Дмитрием Пристансковым Анна состоит в браке с 2016 года, у них есть общая дочь Анастасия.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna.peskova
«Мы познакомились случайно в компании общих друзей. Как-то сидели вечером в кафе, обсуждали нашу предстоящую поездку на горнолыжный курорт во Францию. Туда же пришел и Дима, чтобы передать гостинцы нашему общему другу. Мы познакомились, но вновь увиделись лишь через несколько месяцев, когда он пригласил меня на выставку Коровина в Третьяковскую галерею», – вспоминает актриса.
Анна призналась, что, в отличие от многих звезд, которые держат в секрете личную жизнь, близких и детей, она не пытается ничего скрывать.
«Я бы не сказала, что скрываю свою семью. Путешествуем мы вместе: и я сопровождаю Диму в его рабочих поездках, и он ездит со мной. Мы нередко появляемся вдвоем на мероприятиях» – говорит она.
А вот дочь выкладывать она старается поменьше – из уважения к выбору своего ребенка.
«Да, я не показываю лицо дочки, считаю, что Настюша должна сама принять такое решение — хочет ли она появляться в моем Instagram, или ей комфортнее оставаться за его пределами», – объяснила она.
Делать из девочки звезду она тоже не хочет – Настя должна принять решение сама.
«Дочка ходит в сад и детскую балетную студию, очень любит танцевать. А кем она станет? Выбор за ней. Если Настенька скажет, что хочет быть актрисой, я поддержку ее. В то же время она хоть и творческая девочка, но от папы унаследовала ум и целеустремленность. И если дочка пойдет по его стопам, я тоже буду счастлива».
Фото: Instagram Анны Песковой
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