В интервью Passion.ru Анна рассказала о главных людях в своей жизни, предстоящей премьере, любви к супругу и своих секретах красоты.

Passion.ru: Анна, ваша фильмография уже достаточно внушительная, учитывая, что вы молодая актриса. Как вы выбираете роли, на которые соглашаетесь?

Анна Пескова: До появления семьи я была готова работать круглосуточно, да так, собственно, и работала. Соглашалась, мне кажется, на все, что присылал агент. Доверяла, зная, что она выбирает хорошие проекты. А став мамой, начала подходить к выбору фильмов иначе. Не только изучаю команду, сценарий и, собственно, роль, а также смотрю, где и в каких условиях будут съемки. Раньше я могла позволить себе надолго уехать из дома: снимаясь в сериале «Фамильные ценности», полгода жила в Минске, лишь пару раз приезжала в свободные дни домой. Но теперь не готова оставлять дочку и мужа так надолго. Первые годы жизни ребенка — самые важные, ведь все, что мы закладываем в малышей в этом возрасте, отражается на их дальнейшей жизни.