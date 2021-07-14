Анна Пескова: «До появления семьи я была готова работать круглосуточно»
В интервью Passion.ru Анна рассказала о главных людях в своей жизни, предстоящей премьере, любви к супругу и своих секретах красоты.
Passion.ru: Анна, ваша фильмография уже достаточно внушительная, учитывая, что вы молодая актриса. Как вы выбираете роли, на которые соглашаетесь?
Анна Пескова: До появления семьи я была готова работать круглосуточно, да так, собственно, и работала. Соглашалась, мне кажется, на все, что присылал агент. Доверяла, зная, что она выбирает хорошие проекты. А став мамой, начала подходить к выбору фильмов иначе. Не только изучаю команду, сценарий и, собственно, роль, а также смотрю, где и в каких условиях будут съемки. Раньше я могла позволить себе надолго уехать из дома: снимаясь в сериале «Фамильные ценности», полгода жила в Минске, лишь пару раз приезжала в свободные дни домой. Но теперь не готова оставлять дочку и мужа так надолго. Первые годы жизни ребенка — самые важные, ведь все, что мы закладываем в малышей в этом возрасте, отражается на их дальнейшей жизни.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Passion.ru: В ноябре 2021-го у вас премьера — на экраны выйдет фильм Рената Давлетьярова «Летчик», где вы исполнили главную женскую роль. Это уже не первая ваша работа с режиссером.
Анна Пескова: «Летчика» я читала одновременно со сценарием фильма «Донбасс. Окраина». Мы готовились сразу к двум проектам, просто так сложилось, что съемки «Летчика» затянулись. Но мы уже на финишной прямой и 4 ноября лента выйдет на экраны.
Passion.ru: Трудно ли вам было сниматься в военной драме, ведь все, что касается Великой Отечественной, сильно откликается в сердцах россиян? Расскажите про вашу героиню.
Анна Пескова: Да, сниматься в военных фильмах — это ответственно, а оттого волнительно. Очень важно было не только сыграть с абсолютной отдачей, но и передать все детали: у нас были подлинные костюмы того времени. Все должно быть честно: такая позиция была у Рената. Моя героиня Ольга Александровна Гончарова, актриса Московского театра оперетты, единственная из всей труппы, кто не уехал в эвакуацию. И вот в один из дней она знакомится с летчиком Николаем Комлевым, его сыграл Петр Федоров. Между ними вспыхивают сильные чувства, но война вносит свои коррективы. Он отправляется на передовую, а Ольге остается только ждать...
Passion.ru: В детстве в театральную студию вас привели родители, определив вашу судьбу. Когда они заметили, что у вас есть актерские задатки?
Анна Пескова: Выступать я любила всегда: сначала устраивала домашние концерты, потом родители меня отдали в музыкальную школу и на танцы. Чуть позже я стала учиться в театральной студии, а в 13 лет впервые вышла на профессиональную сцену Челябинского Камерного театра в мюзикле «Маленький трубочист», где исполнила одну из главных ролей. Тогда я убедилась в том, что хочу связать свою жизнь именно с актерским мастерством, и, заручившись поддержкой родителей, стала готовиться к поступлению в театральный вуз. На домашнем совете мы решили, что поступать буду в Москве. Меня приняли в институт имени Бориса Щукина, но по семейным обстоятельствам я забрала документы и вернулась в Челябинск, где окончила театральную академию.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Passion.ru: У ваших родителей есть любимые роли в исполнении дочери?
Анна Пескова: Родители очень любят мою работу в фильме Сергея Ашкенази «Любовь за любовь», ну и, конечно, сериалы «Тест на беременность» и «Пять минут тишины». А одним из самых ярких впечатлений мамы было, когда она прилетела из Франции, где живет последние годы, на Римский международный кинофестиваль, где впервые за 8 лет Россия показывала свой фильм, им стал наш «Донбасс». Мама сидела в зале и плакала как от сюжета фильма, так и от гордости за меня…
А сейчас вся наша семья ждет выхода на экраны фильма «Летчик».
Мама читала сценарий и мечтает оказаться на премьере в Москве, хотя пока непонятно, будет ли это возможным.
Но даже если прилететь не получится, я точно знаю, что она сможет увидеть фильм на большое экране, ведь Франция, как и многие другие страны, уже купила права на его показ.
Passion.ru: Одной из самых ярких ваших героинь стала Инга в «Тесте на беременность». Чему научила вас эта роль или вообще работа в проекте?
Анна Пескова: Скорее, работа над образом Инги подтвердила все мои жизненные приоритеты. Она моя полная противоположность, и я до сих пор не понимаю, как можно быть такой холодной, расчетливой, циничной. Как можно идти по головам? Вначале у меня был шок — как сыграть эту героиню? Мы с режиссером первой части сериала Михаилом Вайнбергом долго над этим работали, но в результате нашли нужные точки.
Фото: Starface
Passion.ru: Когда вы познакомились с супругом Дмитрием Пристансковым, он уже знал вас как актрису? Кстати, как произошла ваша первая встреча?
Анна Пескова: Мы познакомились случайно в компании общих друзей. Как-то сидели вечером в кафе, обсуждали нашу предстоящую поездку на горнолыжный курорт во Францию. Туда же пришел и Дима, чтобы передать гостинцы нашему общему другу. Мы познакомились, но вновь увиделись лишь через несколько месяцев, когда он пригласил меня на выставку Коровина в Третьяковскую галерею.
Passion.ru: В вашем блоге в Instagram нет фото с мужем. Он не любит публичность? Да и фото с дочкой появляются крайне редко. Почему вы их скрываете? Вы не готовы никого допускать в личную жизнь?
Анна Пескова: Я бы не сказала, что скрываю свою семью. Путешествуем мы вместе: и я сопровождаю Диму в его рабочих поездках, и он ездит со мной. Мы нередко появляемся вдвоем на мероприятиях. Недавно были на премьере сериала «Регби». То же самое касается и моей беременности. Мало того что на 7 месяце я снималась в фильме Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина», так еще постоянно появлялась на светских мероприятиях, выходила к фотографам, но, вы не поверите, никто не заметил, что я в положении. Так что рассказала об этом сама, желая быть честной и с поклонниками, и с журналистами.
Да, я не показываю лицо дочки, считаю, что Настюша должна сама принять такое решение — хочет ли она появляться в моем Instagram, или ей комфортнее оставаться за его пределами.
Passion.ru: Вы ревнуете мужа или он вас?
Анна Пескова: Честность, преданность, верность, уважение и любовь — это те киты, на которых стоят семья и отношения, и ревности в этом места нет.
Passion.ru: Кто вы больше — мать, актриса, жена?
Анна Пескова: Мне бы не хотелось это разделять. Мы становимся счастливыми, когда находим баланс во всем, что любим. Я и жена, и мама, и дочка, и сестра, и хозяйка в нашем доме. Люблю готовить и проводить время в кругу семьи. Но в то же время не могу без работы: люблю и сниматься в кино, и снимать кино. Счастье, что мы живем в те времена, когда все это возможно!
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Passion.ru: Вы любите принимать гостей? Вы хорошая хозяйка? Чем угощаете, когда собираетесь у вас дома?
Анна Пескова: Да, я очень люблю устраивать званые вечера, приглашать гостей, сервировать стол и ставить блюда собственного приготовления. Будь возможность, я устраивала бы такие ужины каждую неделю. Люблю кулинарные эксперименты, а из моих коронных блюд: мясо по-французски, яблочный пирог, лазанья.
Passion.ru: Анна, вы очень красивый человек. Как вы поддерживаете свою красоту и молодость? Какие секреты?
Анна Пескова: Никаких особых секретов у меня нет: я за здоровый образ жизни, правильное питание и спорт. Мой обычный рацион: молочные продукты, овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба. Я не любитель сладостей, не ем фастфуд, жареное. Ни разу не пробовала бургер. Что касается спорта, то уже полтора года занимаюсь дома. По чуть-чуть, но каждый день. А летом люблю долго гулять, могу совершить прогулку в 15-20 километров, и с удовольствием катаюсь на велосипеде. Моя подруга-косметолог, любя, меня ругает, что я бываю у нее редко. И правда, случается это один-два раза в год. В остальные дни пользуюсь домашним уходом: кремы, подходящие под мой тип кожи, домашние средства. Считаю, что холодный огурчик действует ничуть не хуже дорогостоящих патчей под глаза.
Passion.ru: Ваша дочь уже проявляет интерес к спорту, творчеству или чему-либо еще? Каким вы представляете ее будущее?
Анна Пескова: Дочка ходит в сад и детскую балетную студию, очень любит танцевать. А кем она станет? Выбор за ней. Если Настенька скажет, что хочет быть актрисой, я поддержку ее. В то же время она хоть и творческая девочка, но от папы унаследовала ум и целеустремленность. И если дочка пойдет по его стопам, я тоже буду счастлива.
Passion.ru: В вашей профессии есть конкуренция? Ощущали ли вы когда-нибудь зависть со стороны коллег? Бывает ли женская дружба?
Анна Пескова: Действительно, это мир большой конкуренции, но невозможно сохранить себя и построить карьеру, если постоянно на это оглядываться. Важнее быть готовой всецело отдаваться своей работе. Только тогда вас заметят, оценят и вы достигнете успеха. Еще нужно не прекращать учиться и никогда не опускать руки. Ну и быть профессионалом своего дела.
Что касается зависти со стороны коллег, то с подобным я сталкивалась только однажды: это было достаточно давно, и не в кино, а в театре.
В жизни же я верю в дружбу и считаю, что тут все зависит от человека, а не от его половой принадлежности.
Passion.ru: У каждого актера есть роль мечты, даже если он в этом не признается. Какая она, ваша пока еще не сыгранная героиня?
Анна Пескова: Скорее, я мечтаю не о героинях, а о жанрах: военная драма, остросюжетный детектив. А еще в моей карьере пока только один исторический фильм — «Любовь за любовь» Сергея Ашкенази по роману Стефана Цвейга «Нетерпение сердца», и я верю, что судьба подарит мне возможность поработать в историческом проекте еще не раз.
Фото: из личного архива Анны Песковой, Elena Sikorskaya/ Global Look press, Starface
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