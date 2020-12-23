Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал впервые показала мужа в годовщину свадьбы

Подписчики Анны тепло поздравили супругов с годовщиной свадьбы и пожелали счастья и любви:

«Какие красивые! Будьте счастливы», «Ааа! Поздравляю! Лучшая», «Поздравляю! Такая нежная фотография», «Поздравляем вас! Очень красивые», «Совет да любовь», «Такие милые! Аня, желаю тебе удачи и много-много любви», «Поздравляю! Будьте счастливы!».

Личность супруга Анны остается нераскрытой, однако известно, что он бизнесмен. В своем блоге актриса о нем не рассказывает. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, а уже через год у них родился сын, которого назвали Михаилом.