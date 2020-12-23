Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал впервые показала мужа в годовщину свадьбы
Фото: www.instagram.com/smorkovkina/?hl=ru
Молодая актриса Анна Кошмал, особенно известная по роли Женечки Ковалевой в сериале «Сваты», поделилась с поклонниками подробностями личной жизни и в 3-летнюю годовщину свадьбы впервые показала своего супруга. Актриса опубликовала теплую свадебную фотографию в своем блоге в Instagram. На фото пара снята сбоку, Анна на торжестве появилась в очень нежном элегантном свадебном платье с воздушным подолом в пол.
Подписчики Анны тепло поздравили супругов с годовщиной свадьбы и пожелали счастья и любви:
«Какие красивые! Будьте счастливы», «Ааа! Поздравляю! Лучшая», «Поздравляю! Такая нежная фотография», «Поздравляем вас! Очень красивые», «Совет да любовь», «Такие милые! Аня, желаю тебе удачи и много-много любви», «Поздравляю! Будьте счастливы!».
Личность супруга Анны остается нераскрытой, однако известно, что он бизнесмен. В своем блоге актриса о нем не рассказывает. Пара сыграла свадьбу в 2017 году, а уже через год у них родился сын, которого назвали Михаилом.
Фото и видео: Instagram Анны Кошмал
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