Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева устроила дома дефиле и похвасталась стройными ногами

Знакомая многим благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе» актриса Наталья Бочкарева слыла настоящей модницей. Она уже показывала, как удлинить ноги при помощи одежды. На этот раз женщина подготовила целое модное дефиле для поклонников.

«Судя по вашим комментариям и отзывам в директе, мое синее платье в горошек бьет все рекорды. Вам правда оно так нравится? А, если еще немного луков покажу, может, че-нибудь другое поможете выбрать, чтобы снова в нем прогуляться?», — обратилась она к подписчикам.

«Черное, первый образ», «Черное подчеркивает ваше лицо», «В черном вы как тигрица», «По моему мнению на вас хорошо сидит 2 лук, очень хорошо на вас сидит серый пиджак», «Изумрудное вообще прелесть. Это вообще очень благородный цвет», «Синее в горошек-молодит», «Мне понравилось синее в горошек», «Синее в горошек лучше всего подчеркивает шикарную фигуру, особенно стройные ножки», «Вы в любом образе великолепно выглядите», «Нам нравитесь сначала вы, а потом все ваши платья», «Все образы по своему хороши, вам идет все», «Похорошели!! Похудели, видно невооруженным глазом», — обсуждают они.

У актрисы двое детей: сын Иван и дочь Мария, которые родились в браке с адвокатом Николаем Борисовым. С 2014 года пара в разводе.