Наталья Бочкарева в эффектных клешах и жилетке по фигуре показала, как визуально удлинить ноги

Ранее мы рассказывали еще об одном модном приеме Наталье — анималистических принтах, которые она активно использует как в повседневной жизни, так и для светских выходов. Подробнее о смелом наряде актрисы, которым она буквально взбудоражила поклонников, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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