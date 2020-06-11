Наталья Бочкарева в эффектных клешах и жилетке по фигуре показала, как визуально удлинить ноги
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
Звезда сериала «Счастливы вместе» порадовала поклонников образом в духе power dressing, вдохновленным модой эпохи денди. Наталья позирует в двойке из классических свободных брюк и приталенной жилетки, которую актриса предпочла интригующе расстегнуть на одну пуговицу. «Пижамная» вертикальная полоска, клеш от бедра и длина брюк, практически полностью закрывающая обувь, сделали свое дело: фигура актрисы визуально стала еще стройнее, а ноги — бесконечно длинными. Соединил полосатый тандем легкий топ темного сливового оттенка. Финальный акцент — классические лодочки на шпильке в оттенке серебристый металлик. Макияж Бочкаревой традиционно яркий, с любимой деталью — насыщенной красной помадой.
Ранее мы рассказывали еще об одном модном приеме Наталье — анималистических принтах, которые она активно использует как в повседневной жизни, так и для светских выходов. Подробнее о смелом наряде актрисы, которым она буквально взбудоражила поклонников, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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