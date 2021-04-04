Звезда сериала «Отель Элион» Александра Кузенкина родила первенца от итальянца
Фото: @kuzenkinaaleksandra/ Instagram
Об этой новости звезда сообщила в личном блоге в Instagram. «Наша рыбка приплыла к нам! 18 марта мы с Бруно стали родителями нашей доченьки Николь. Будь счастлива, доча, мы рядом!» — подписала публикацию артистка.
В комментариях подписчики, коллеги и звездные друзья поздравляют новоиспеченных родителей с пополнением в семье.
Кузенкина находится в отношениях с итальянским шеф-поваром Бруно Корпино. В ноябре прошлого года девушка сообщила, что ради возлюбленного переехала в солнечную Италию. «Теперь живу в другой стране, в пространстве другой культуры, другого языка, менталитета, другой кухни… А мой прекрасный мужчина напрямую связан с итальянской кухней…» — делилась Александра.
К слову, ранее мы писали, что 42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз. У супермодели и ее 37-летнего избранника Луи Гаррель родился долгожданный сын. По словам СМИ, малыша назвали Азель, что в переводе с еврейского языка значит — «благородный».
Фото: @kuzenkinaaleksandra/Instagram
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