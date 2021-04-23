Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская: «Нам навязывают стандарты красоты»
Фото: www.instagram.com/karina_razum
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская дала эксклюзивное интервью порталу Passion.ru и рассказала о премьере сериала «Хрустальный», где она исполнила одну из ролей. Ее героиня — сельская учительница Ирина, по словам актрисы, совсем на нее не похожа. «Она уставшая, замученная, смирившаяся», — рассказывает актриса. Она также добавила, что не решилась бы повторить образ Ирины в реальной жизни.
На вопрос, есть ли у нее секреты красоты и готова ли она лечь под нож пластического хирурга, Карина однозначно отвечает, что нет: «Такого желания у меня никогда не было».
В детстве Карина наблюдала, как ее мама протирала лицо кусочком льда. «Я так не делаю», — откровенно признается она.
Актриса предпочитает не наносить косметику в повседневной жизни, отмечая, что ее ей хватает и на работе. «И вот в кадре мне как раз нравится менять образы. Косметика творит чудеса, так что отказаться от нее в работе мне не хотелось бы», — признается она.
С собой у нее всегда в сумочке крем для рук и бальзам для губ. А на гастроли она берет полный комплект: и мицеллярную воду и все, что нужно для ухода за лицом вне дома.
Карина Разумовская — одна из самых красивых актрис российского кино, и все же она не скрывает, что у нее были комплексы по поводу внешности, но до тех пор, пока у нее и мужа Егора Бурдина в августе 2019 года не родился сын Платон.
«Мне в себе много чего не нравилось. Нос, волосы, ноги. Но после рождения сына появились внутренняя гармония и принятие себя, — рассказывает артистка. — Уж не знаю, как одно с другим связано, но у меня произошло именно так. Все люди разные. И не надо стремиться стать таким, как кто-то. Ведь наши комплексы растут из сравнения — сравнения себя с кем-то, с неким эталоном, а сейчас еще и эталоном, навязанным нам социальными сетями. Красота — дело субъективное. Вот и все».
Актриса уверена, что человека счастливым делают счастье и гармония.
Полное интервью с Кариной Разумовской читайте на сайте Passion.ru по ссылке.
Фото и видео: Instagram Карины Разумовской
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