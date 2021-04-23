Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская: «Нам навязывают стандарты красоты»

В детстве Карина наблюдала, как ее мама протирала лицо кусочком льда. «Я так не делаю», — откровенно признается она.

Актриса предпочитает не наносить косметику в повседневной жизни, отмечая, что ее ей хватает и на работе. «И вот в кадре мне как раз нравится менять образы. Косметика творит чудеса, так что отказаться от нее в работе мне не хотелось бы», — признается она.

С собой у нее всегда в сумочке крем для рук и бальзам для губ. А на гастроли она берет полный комплект: и мицеллярную воду и все, что нужно для ухода за лицом вне дома.

Карина Разумовская — одна из самых красивых актрис российского кино, и все же она не скрывает, что у нее были комплексы по поводу внешности, но до тех пор, пока у нее и мужа Егора Бурдина в августе 2019 года не родился сын Платон.