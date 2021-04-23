Карина Разумовская: «Наши комплексы растут из сравнения себя с эталоном»
Passion.ru: В онлайн-кинотеатре KION вышел большой проект «Хрустальный», который снят в жанре детектива и психологического триллера. Скажите, в каких образах ваша героиня появляется чаще всего? Был ли образ, который вам очень понравился, и вы хотели бы воспроизвести его сейчас?
Карина Разумовская: Образ героини был сделан кинематографически провинциальным и не совсем современным. К тому же она учительница и большая часть сцен снималась в школе, где она на работе, а это все же предполагает определенный дресс-код, так что воспроизводить его в реалии — навряд ли.
Passion.ru: Расскажите немного о своей героине. Какая она? Похожа ли чем-то на вас?
Карина Разумовская: Ира… нет, совсем не похожа на меня. Она женщина, которая пытается выжить, но при этом не может решиться что-то взять и изменить. Она узник этого маленького города, узник своих собственных страхов. Одинокая. Смирившаяся. Уставшая.
Passion.ru: Что, на ваш взгляд, является решающим аргументом в кастинге: актерское мастерство или внешность?
Карина Разумовская: Решающим аргументом является удача. Потому что искусство, как и красота, дело субъективное. Почему утвердили того или иного артиста останется загадкой. Если мы, конечно, рассматриваем априори хороших, профессиональных артистов. И есть еще один нюанс: часто бывает, смотришь на артиста в жизни — человек и человек, а потом он выходит на сцену или входит в кадр — и глаз не оторвать!
Фото: Личный архив. Фотограф: Людмила Бурченкова
Passion.ru: На большинстве фотографий в ваших социальных сетях у вас легкий, естественный макияж. Вы сторонница непринужденной легкости или все же любите играть с образами? Если бы была возможность, хотели бы отказаться от макияжа навсегда?
Карина Разумовская: Да, в повседневной жизни я совсем не делаю макияж. Только если иду на какое-то мероприятие, но и тут все по максимуму естественно, конечно, если нет определенного дресс-кода. Мне вполне хватает макияжа на работе. И вот в кадре мне как раз нравится менять образы. Косметика творит чудеса, так что отказаться от нее в работе мне не хотелось бы (улыбается).
Passion.ru: В одном из интервью вы сказали, что были не в восторге от своей внешности. Какие черты были предметом наибольшей критики? Когда вы перестали волноваться по этому поводу? Что помогло вам преодолеть неуверенность в себе?
Карина Разумовская: Ох, много чего мне в себе не нравилось: и нос, и волосы, и ноги. Но после рождения сына появились внутренняя гармония и принятие себя. Уж не знаю, как одно с другим связано, но у меня произошло именно так. Но в данном случае сложно что-то советовать, все люди разные. Это, пожалуй, основное: все люди разные. И не надо стремиться стать таким, как кто-то. Ведь наши комплексы растут из сравнения — сравнения себя с кем-то, с неким эталоном, а сейчас еще и эталоном, навязанным нам социальными сетями. Красота — дело субъективное. Вот и все.
Passion.ru: Сегодня, когда эстетическая медицина достигла высочайшего уровня, многие женщины, в том числе известные, мечтают изменить что-нибудь в своей внешности, хотели бы вы воспользоваться услугами пластического хирурга?
Карина Разумовская: Нет, никогда не было таких мыслей и желания.
Фото: Личный архив. Фотограф: Людмила Бурченкова
Passion.ru: Вы часто повторяете, что ваш главный секрет молодости — хорошая наследственность. Помимо этого, какие у вас есть тайные приемы, которые помогают выглядеть на все 100%?
Карина Разумовская: Воспоминание из детства, как мама протирает лицо льдом. Я так никогда не делала, но наблюдать за процессом мне очень нравилось. А лично для меня хорошо выглядеть равно правильно питаться, спать достаточное количество часов и ощущать себя счастливой. Счастье и гармония делают человека красивым.
Passion.ru: Кстати, как вы считаете, на кого из родителей вы внешне больше похожи?
Карина Разумовская: Думаю, похожа на обоих.
Passion.ru: Ни для кого не секрет, что спорт помогает оставаться в тонусе и улучшает настроение. Спорт лично для вас — необходимость или неотъемлемая часть жизни? Любите ли вы какие-нибудь активности?
Карина Разумовская: Без спорта мне тяжело. Обожаю бегать. Это для меня приятное времяпрепровождение. Моя медитация.
Фото: Личный архив. Фотограф: Людмила Бурченкова
Passion.ru: Всем известно, что работа актера очень утомляет и выматывает, как вам удается оставаться в форме? Из чего состоит ваша бьюти-рутина? Вы пользуетесь только проверенными средствами или любите покупать новинки и проверять их на себе?
Карина Разумовская: Я не очень люблю бьюти-эксперименты, но доверяю мнению косметолога, с которым работаю. Основное для меня — это очищение кожи. Очищение, тонизирование, увлажнение, питание, пилинг раз в неделю, маски, массаж лица — все, кроме массажа, делаю дома.
Passion.ru: Есть ли у вас места силы, где вы подзаряжаетесь энергией и вдохновляетесь?
Карина Разумовская:Любое путешествие для меня подзарядка. А если еще и с семьей, то это двойной комплект батареек.
Фото: Личный архив. Фотограф: Людмила Бурченкова
Passion.ru: Какие средства всегда есть в вашей косметичке, и без чего вы никогда не выходите из дома? Что обязательно берете с собой в поездки и на съемки?
Карина Разумовская: С собой у меня всегда крем для рук и бальзам для губ. Если уезжаю на съемки в другой город, то весь мой обычный набор средств по уходу: мицеллярная вода, пенка для умывания, тоник, крем, патчи и тканевые одноразовые маски.
Passion.ru: Если бы вы оказались на необитаемом острове, что бы вы взяли с собой?
Карина Разумовская: Как я понимаю, речь о предмете. Пожалуй, крем от загара и книгу. Хотя, наверное, надо мобильный, спички и нож.
Passion.ru: И напоследок философский вопрос: что для вас красота?
Карина Разумовская: Думаю, я уже ответила на этот вопрос. Красота — это внутренняя гармония.
Фото: Людмила Бурченкова, заходное фото – Надежда Александрова для бренда Free age
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