Карина Разумовская: «Наши комплексы растут из сравнения себя с эталоном»

Passion.ru: В онлайн-кинотеатре KION вышел большой проект «Хрустальный», который снят в жанре детектива и психологического триллера. Скажите, в каких образах ваша героиня появляется чаще всего? Был ли образ, который вам очень понравился, и вы хотели бы воспроизвести его сейчас?

Карина Разумовская: Образ героини был сделан кинематографически провинциальным и не совсем современным. К тому же она учительница и большая часть сцен снималась в школе, где она на работе, а это все же предполагает определенный дресс-код, так что воспроизводить его в реалии — навряд ли.

Passion.ru: Расскажите немного о своей героине. Какая она? Похожа ли чем-то на вас?

Карина Разумовская: Ира… нет, совсем не похожа на меня. Она женщина, которая пытается выжить, но при этом не может решиться что-то взять и изменить. Она узник этого маленького города, узник своих собственных страхов. Одинокая. Смирившаяся. Уставшая.

Passion.ru: Что, на ваш взгляд, является решающим аргументом в кастинге: актерское мастерство или внешность?