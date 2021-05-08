Звезда сериала «Кадетство» Ольга Лукьяненко разводится с мужем
Фото: Instagram/@ananasova_olya
Актриса рассказала о разладе в отношениях и призналась, что они с супругом находятся в бракоразводном процессе, но поддерживают общение. Ольга и Сергей были вместе девять лет. Последние месяцы они не могут найти общего языка, из-за чего решили разойтись. «Мы с Сережей разошлись. У нас был непростой период, скажем так, пять месяцев, а решение пришло два месяца назад», - подчеркнула 36-летняя женщина.
Причин разлада в отношениях она раскрывать не стала. Лукьяненко добавила, что обдумывала этот вопрос долгое время. В браке с Атанасовым у нее появилась дочь Адель, которой сейчас восемь лет.
Карьера Лукьяненко в кино началась с фильма «Любовь слепа». Как пишет «Культурная прачечная», после этого она снялась в картинах «Моя прекрасная няня» и «Волчица». Популярность актрисе принесла роль Ксении в сериале «Кадетство».
Напомним, ранее Павел и Алана Мамаевы развелись после семи лет брака. Алана не смогла простить ему многочисленные измены. Модель вышла замуж за футболиста в 2013 году. За это время они вместе пережили многое: так, она больше года ждала его из тюрьмы. куда спортсмен угодил с Александром Кокориным после драки в кафе. Но семью разрушила другая женщина - знойная испанка Ирен Гарсиа.
Фото: Instagram/@ananasova_olya
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