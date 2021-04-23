Не простила измены: Павел и Алана Мамаевы развелись после 7 лет брака

Одна из самых ярких и скандально известных пар распалась. Алана и Павел Мамаев развелись после 7 лет брака. Алана не смогла простить ему многочисленные измены.

Алана вышла замуж за футболиста в 2013 году. За это время они вместе пережили многое: так, она больше года ждала его из тюрьмы. куда спортсмен угодил с Александром Кокориным после драки в кафе. Но семью разрушила другая женщина — знойная испанка Ирен Гарсиа.

«Сегодня супругов развели, — поделилась со «СтарХитом» адвокат Аланы Валентина Перебякина. — Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем».