Не простила измены: Павел и Алана Мамаевы развелись после 7 лет брака
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Одна из самых ярких и скандально известных пар распалась. Алана и Павел Мамаев развелись после 7 лет брака. Алана не смогла простить ему многочисленные измены.
Алана вышла замуж за футболиста в 2013 году. За это время они вместе пережили многое: так, она больше года ждала его из тюрьмы. куда спортсмен угодил с Александром Кокориным после драки в кафе. Но семью разрушила другая женщина — знойная испанка Ирен Гарсиа.
«Сегодня супругов развели, — поделилась со «СтарХитом» адвокат Аланы Валентина Перебякина. — Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем».
Ранее Алана говорила, что не простила Павлу первую измену, просто дала ему второй шанс, когда он был его достоин. И все это время он делал все, чтобы семья была нормальной. «Но так получилось. Что ж теперь поделать....», — говорит Мамаева.
В эфире одного из ток-шоу она заявляла, что не будет подавать на алименты, устраивать скандалы из-за раздела имущества и запрещать мужу видеть детей.
Фото и видео: Instagram Аланы Мамаевой
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