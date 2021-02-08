Звезда «Счастливы вместе» заявил о возможном перезапуске сериала

Сериал «Счастливы вместе» могут перезапустить на российском телевидении. Такую перспективу не исключил Павел Савинков, который сыграл в ситкоме Толика: «Все возможно. Во всем мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде. Чего стоит одна только «Дискотека 80-х». Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать». Об этом он рассказал в интервью порталу NEWS.ru.

Однако Савинков усомнился, нужны ли новые серии со старыми актерами зрителю: «Но я не уверен, что нужно воскрешать его. Закончилось — так закончилось. Были случаи, когда популярные в прошлом истории перезапускали и это не вызывало ничего, кроме грусти».