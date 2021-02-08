Звезда «Счастливы вместе» заявил о возможном перезапуске сериала
Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе»
Сериал «Счастливы вместе» могут перезапустить на российском телевидении. Такую перспективу не исключил Павел Савинков, который сыграл в ситкоме Толика: «Все возможно. Во всем мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде. Чего стоит одна только «Дискотека 80-х». Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать». Об этом он рассказал в интервью порталу NEWS.ru.
Однако Савинков усомнился, нужны ли новые серии со старыми актерами зрителю: «Но я не уверен, что нужно воскрешать его. Закончилось — так закончилось. Были случаи, когда популярные в прошлом истории перезапускали и это не вызывало ничего, кроме грусти».
Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе»
К слову, недавно мы писали, как звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала элегантный образ с блестящим жакетом. Звезда порадовала своих поклонников новыми фотографиями в стильных образах. Актриса примерила элегантный и очень женственный образ — джинсы, подчеркнувшие хорошую фигуру, блестящий жакет и яркие розовые туфли-лодочки. Своим образом она поделилась в Instagram.
Фото и видео: Instagram
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