Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала элегантный образ с блестящим жакетом
Фото: www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/?hl=ru
Наталья Бочкарева порадовала своих поклонников новыми фотографиями в стильных образах. Актриса примерила элегантный и очень женственный образ – джинсы, подчеркнувшие хорошую фигуру, блестящий жакет и яркие розовые туфли-лодочки. Своим образом она поделилась в своем Instagram.
«Декабрь даже не думает сбавлять обороты...К концу года репетиций становится больше, а дела только добавляются.
Если у вас похожая ситуация, то используем позитивные утверждения (или аффирмации, называйте как хотите) и повторяем: «Я сильный человек, я могу справиться со всем, что появляется на моем пути!».
Повторяем и помним, что только мы имеем власть над своим сознанием А ещё напоминаем себе, о замечательных праздниках, которые нас ждут!
А вы верите в силу мыслей?», — написала Наталья в подписи к фото.
Образ получил одобрение в блоге актрисы – читатели отметили сочетание и цветущую внешность Натальи:
«Красавица!», «День за днем шикарная и секси», «Наташа, самая прекрасная», «Замечательная фотосессия», «Самая красивая актриса».
Ранее Наталья заявила, что решила устроить себе выходной и поделилась уютным фото с легким макияжем.
Фото и видео: Instagram Натальи Бочкаревой
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