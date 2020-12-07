Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала элегантный образ с блестящим жакетом

Наталья Бочкарева порадовала своих поклонников новыми фотографиями в стильных образах. Актриса примерила элегантный и очень женственный образ – джинсы, подчеркнувшие хорошую фигуру, блестящий жакет и яркие розовые туфли-лодочки. Своим образом она поделилась в своем Instagram.

«Декабрь даже не думает сбавлять обороты...К концу года репетиций становится больше, а дела только добавляются.

Если у вас похожая ситуация, то используем позитивные утверждения (или аффирмации, называйте как хотите) и повторяем: «Я сильный человек, я могу справиться со всем, что появляется на моем пути!».

Повторяем и помним, что только мы имеем власть над своим сознанием А ещё напоминаем себе, о замечательных праздниках, которые нас ждут!

А вы верите в силу мыслей?», — написала Наталья в подписи к фото.